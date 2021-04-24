Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üst üste aldığı beraberliklerle şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Trabzonspor bugün sahasında Fatih Karagümrük’ü misafir edecek. Son galibiyetini 35 gün önce Ankaragücü karşısında alan Karadeniz ekibi, son beş maçından ise beraberlikle ayrıldı. Ki, tarihindeki en uzun beraberlik serisi 1979’daki yedi maçlık seri. 10 puanlık kayıpla geride kalan Abdullah Avcı’nın ekibi, bu şanssızlığı kırma düşüncesinde.

Mağlubiyeti yok

Bu arada iki takım arasındaki lig rekabetinde Trabzonspor, Fatih Karagümrük’e hiç mağlup olmadı. Üç maçın üçü de kazanan bordo mavililer ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanmıştı. Öte yandan Karadeniz ekibinde kart cezalısı Bakasetas ile sakatlığı bulunan Yunus Mallı takımdaki yerini alamayacak. Uzun süredir sakat olan hafta içinde ise taktik idmanına katılan Trondsen kararı ise hocaya ait.

Avcı’dan İKAZ

Son haftalarda öne geçtiği maçlarda skoru tutamayan Trabzonspor’da Abdullah Avcı, oyuncularını son dakika rehavetleri için ikaz etti.