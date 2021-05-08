Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un millî kalecisi Uğurcan Çakır, en büyük hayalinin kendisiyle tanışmak olduğunu söyleyen 83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Ahmet Kırcı'ya Akçaabat'taki evinde sürpriz ziyarette bulundu. Ziyaret öncesinde fırından pide alan Uğurcan, çevredekilerle de sohbet ederken Ahmet Dede’ye “Söz verdim, geldim” dedi.

Bir sene daha kal

Uğurcan'a bir sene daha Trabzonspor'da kalmasını tavsiye eden Kırcı, “Seni herhâlde her yerden istiyorlar. 25'i almadıktan sonra bir yere gitme. Bana kalırsa bir sene daha kalırsan iyi olur, daha fazla para kazanırsın. Hem sen kazanırsın hem de kulüp” dedi. Ahmet Dede’ye teşekkür eden Uğurcan “Kulübüm için en iyisini yaparım merak etme” sözünü verdi.