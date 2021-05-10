Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar 23 veya 24 Mayıs tarihlerinde oynanacak finallere katılmaya hak kazanacak.

15 ve 19 Mayıs'ta oynanacak play-off yarı final eşleşmeleri ve maç programı şöyle:



15 Mayıs Cumartesi:

1. Grup

16.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bucaspor 1928 (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

2. Grup

20.30 Fethiyespor-İskenderun (Fethiye İlçe)

3. Grup

20.30 Isparta 32 Spor-Esenler Erokspor (Isparta Atatürk)

4. Grup

16.00 68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Dağılgan)

19 Mayıs Çarşamba:

1. Grup

20.30 Bucaspor 1928-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yeni Buca)

2. Grup

16.00 İskenderun-Fethiyespor (İskenderun 5 Temmuz)

3. Grup

20.30 Esenler Erokspor-Isparta 32 Spor (Esenler Erokspor)

4. Grup

16.00 Bursa Yıldırımspor-68 Aksaray Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)