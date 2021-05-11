Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANLI TAKİP

BEŞİKTAŞ 0-0 FATİH KARAGÜMRÜK

22' Top direği sıyırdı! N'Koudou'nun caza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top uzak kale direğini sıyırıp dışarı çıktı.

15' Rakip yarı alanda baskı yapan Beşiktaş karşısında Fatih Karagümrük hücuma çıkmakta zorluk çekiyor.

9' Josef De Souza'nın pasıyla topla buluşan Cyle Larin için ofsayt bayrağı kalklıyor.

6' Beşiktaş karşılaşmaya etkili başladı.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier-Welinton-Vida-N'Sakala, Souza, Ghezzal-Necip-Ljajic-N'Koudou, Larin

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Bıglıa, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borını, Sobiech

FENERBAHÇE 0-0 SİVASSPOR

24' Sağ kanatta topla ilerleyen Casimir Ninga ceza sahası dışı sağ çaprazdan kalee şutunu gönderiyor ancak bu top Mert Hakan Yandaş'a çarpıp kornere gidiyor.

13' Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Caner Erkin kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top kaleci Ali Şaşal Vural'ın kontrolünde kalıyor.

9' Fenerbahçe ilk oyuncu ve zorunlu oyuncu değişikliğini yapıyor. Sakatlanan İrfan Can Kahveci çıkıyor ve yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakıyor.

2' Kısa pasla topla buluşan Max Gradel ceza sahası içine girip sol çaprazdan kaleye şutunu gönderiyor. Bu top kalenin hemen yanından dışarı çıkıyor.

1' Hakem Halis Özkahya maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Konuk ekip Demir Grup Sivasspor'un vuruşuyla maç başlıyor.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

SİVASSPOR: Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Ninga, Gradel, Kayode



DENİZLİSPOR 0-1 GALATASARAY

24' GOL! Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti!

19' Sol kanatta topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun hızla ilerleyerek ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Fernando Muslera topu uzaklaştırmayı başarıyor.

13' Ceza alanında topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun soldan içeri gönderdiği ortasında Fernando Muslera topu uzaklaştırmayı başarıyor.

11' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Gedson Fernandes'in ceza alanına gönderdiği ortasında top Abdulkadir Sünger'de kalıyor.

4' Muhammet Özkal'ın hatalı pasıyla ceza alanında topla buluşan Arda Turan'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta Abdulkadir Sünger uzak köşeden topu kornere çeliyor.

1' Denizli'de mücadele başladı.

İLK 11'LER

DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Muhammet Özkal, Leısmann, Sakıb, Ali Yavuz, Tusha, Hasan, Dıskerud, Recep Niyaz, Murawski, Rodallega

GALATASARAY: Muslera, Donk, Marcao, Yedlin, Saracchi, Taylan, Gedson, Babel, Arda, Emre Akbaba, Halil