Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu Boğaziçi'nde meşalelerle kutladı.



Sosyal medya üzerinden organize olan siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş ve Üsküdar sahillerinde karşılıklı meşale, havai fişek ve işaret fişekleri atarak Boğaziçi'nde görsel şov yaptı.

