Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Yeni sezona ciddi bir kabuk değişimle yenilenerek girmek isteyen Galatasaray yedinci transferini yaptı. Fatih Terim’in ısrarla istediği Berkan Kutlu için uzun süredir pazarlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar sonunda Alanyaspor’u ikna etmeyi başardı. Aslan, 23 yaşındaki oyuncu için Akdeniz ekibine 3 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödeyecek. Geleceğin yıldız adaylarından gösterilen orta saha oyuncusu dün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Ali Sami Yen Türk Telekom Stadında beş senelik sözleşmeye imza attı.

Morutan da hazır

Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde devam edecek olan Aslan, grup aşamasına kadar transfer harekatının ana kısmını tamamlamak istiyor. Dün Berkan Kutlu’yu renklerine katan sarı kırmızılılar bir yandan da Steaua Bükreş’in yıldızı Olimpiu Morutan için girişimlerde bulunuyor. Yönetim, Rumen oyuncunun menajeriyle bir araya geldi. Yirmi iki yaşındaki orta sahanın menajeri Galatasaray’a gelmek istediklerini belirtti ve her konuda anlaşma sağlandı. Şimdi kulübü Bükreş’in 10 milyonluk avroluk bonservis talebinin aşağı çekilmesine çalışılıyor.

CICALDAU'DAN KÖTÜ HABER

G.Saray Şampiyonlar Ligi’ne ikinci ön eleme turunda veda etmesiyle beraber rotasını UEFA’ya çevirdi. Sarı kırmızılılar listesini bugün UEFA’ya bildirecek. Yeni transferlerden van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu listede olacak. Bir başka yeni transfer Cicaldau ise eski kulübü Craiova ile Konferans Ligi eleme turunda oynadığı için forma giyemeyecek. 10 numara grup aşamasına kalınırsa kadroya yazılacak.

Cicaldau: Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum Galatasaray’ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılılara transferi için mutlu olduğu söyledi.