Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yandan Molde hazırlığı diğer taraftan transfer çalışmaları. Takım, perşembe günü 3-3’ün rövanşında oynayacağı maça hazırlanırken yönetim de teknik ekibin forvet isteğini yerine getirmeye çalışıyor. Bordo mavililerde şu anda öne çıkan en güçlü golcü adayı ise Parma forması giyen Andreas Cornelius. Menajerini Trabzon’a gelip yönetimle görüşürken tarafların ciddi mesafe aldığı ve mutlu sonun yakın olduğu öğrenildi.

Parmak’a iki talip

Forvet konusunda bu hafta somut gelişmelerin yaşanması beklenirken Ekuban ayrılmış, Diabate de Giresunspor’a kiralanmıştı. Geçen sezon sıkıntılı bir dönem yaşayan zaman zaman teknik direktör Abdullah Avcı ile ters düşmesinin ardından kadro dışı bırakılıp affedilen Abdulkadir Parmak’a ise iki talip birden var. Göztepe ve Adana Demirspor, orta saha oyuncusunu istedi ancak yönetim şimdilik olumsuz cevap verdi.

Cornelius atağı Kadrosuna Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik, Koita ve İsmail Köybaşı gibi isimleri katan Trabzonspor’da camianın gözü yeni golcüde.