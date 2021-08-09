Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta golcü transferi konusunda hareketli gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların elinde santrfor olarak sadece Güven Yalçın'ın bulunması ve Süper Lig'de ilk maça sadece üç gün kalması sebebiyle yönetim gaza bastı. Bir süredir görüşülen Luuk de Jong için yapılan çalışmalarda büyük mesafe alınmıştı. Ancak Sevilla'da forma giyen Hollandalı golcü, ailesinin baskısıyla ülkesine dönme kararı aldı. Bunun üzerine Beşiktaş daha önce defalarca teklifte bulunduğu Diego Costa'nın kapısını bir defa daha çaldı.

Dev avantaj

İspanyol yıldız da âdeta Beşiktaş'ı bekliyor. Henüz bir takımla anlaşmayan 32 yaşındaki golcüye siyah beyazlılar dışında Cagliari ve Atletico Mineiro talip. Beşiktaş'ın en büyük avantajı ise Şampiyonlar Ligi faktörü... Avrupa'da kendisini yeniden ispatlamak isteyen yıldız oyuncu için Beşiktaş en doğru adres olarak gözüküyor. Yönetim de son teklifini 2,5 milyon avrodan 3 milyon avro + bonuslara çıkardı. Diego Costa da 4 milyon avrodan 3,5 milyona inse de yönetimin teklifini artırmayacağı öğrenildi.

BUGÜN SAAT 16.50'DE

Alex Teixeira geliyor!

Siyah beyazlı taraftarların heyecanla beklediği Alex Teixeira bugün İstanbul'a geliyor. Yıldız oyuncuyu taşıyan uçak saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak. Teixeira'nın karantinaya alınacak olmasından dolayı taraftarın karşılama organizasyonu yapması istenmiyor.

Diego Costa savaşı Siyah beyazlılar kadrosuna katmak istediği İspanyol golcüyü yıllık 2,5 milyon avroya ikna etmeye çok yaklaşmışken Wolverhampton da devreye girdi.