Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi için kadrosunu derinleştirme çalışmaları devam ediyor. Son olarak dünyaca ünlü golcü Mitchy Batshuayi'yi kadrosuna katan siyah beyazlılar bu defa Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı. Kartal, 20 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak. Can Bozdoğan'ın yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmî sözleşmeye imza atması bekleniyor. Futbol kariyerine Köln'de başlayan gurbetçi oyuncu, 2019'da Schalke altyapısına 700 bin avro bedelle transfer olmuştu.

Tam görev adamı

Almanya U15, U16, U17, U18, U19 ve U20 takımlarında da forma giyen Bozdoğan merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Daha çok 8 numarada görev verilen genç oyuncu, 10 numara ve 6 numarada da forma giyebildiği için komple bir orta alan oyuncusu olarak dikkat çekiyor. 1,72 boyunda ve 72 kiloda olan Bozdoğan, Bundesliga'da Schalke 04 formasıyla ilk maçına 14 Haziran 2020'de Bayer Leverkusen ile oynadığı maçta başlamıştı. Gurbetçi oyuncunun geçtiğimiz sezon küme düşen Schalke ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

N'KOUDOU YERİNE

Larin ilk on bire

Geçen sezon takımın en golcüsü olan Cyle Larin bu sezon ilk on bir siftahını Karagümrük karşısında yapacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Gaziantep maçında N'Koudou yerine oyuna girdikten sonra takımı hücumda canlandıran Kanadalı yıldıza ilk onbirde görev vermeyi planladığı öğrenildi.

RAPORU BEKLİYOR

N'Sakala heyecanlı

Gaziantep deplasmanında fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan N'Sakala'nın durumu birkaç gün içinde belli olacak. Yapılan tetkikler neticesinde futbola devam edip edemeyeceği netleşecek olan Kongolu sol bekin, heyecanlı bir şekilde sonuçları beklediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın radarındaydı! Galatasaray Akpom'un peşine düştü Teknik Direktör Fatih Terim'in ısrarları sonucu forvet transferi için harekete geçen sarı kırmızılı yönetim, bir dönem Beşiktaş'ın da istediği Chuba Akpom için İngiliz ekibinin kapısını çaldı.