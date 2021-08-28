Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Başkan Ali Koç'un “Yüzde yetmişi hazır” dediği takım ortada yok. Aksine 11 oyuncuyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen 8 isime de takım aranıyor. Yeni transferler için yol gözlenirken tazelerden Caulker oynamadan gözden çıkarıldı. Burak'a lisans çıkarılamazken Samatta, Avrupa kadrosuna yazılamadı. Sakatlar ise cabası. Ama hem ligde hem de Avrupa'da kayıpsız devam eden bir Fenerbahçe var ortada. “Sahaya on bir kişi çıkıyoruz” diyerek bahane değil, çözüm üretme taraftarı olan Vitor Pereira, yokluktan çıkan bolluğun başmimarı. Portekizlinin tuttuğu altın oluyor.

Her şekilde kazanıyor

Fenerbahçe oynadığı dört maça da farklı kadrolarla çıkmak mecburiyetinde kalırken Pereira önüne çıkan her zorluğu aşmak için bir yol buluyor. Adana Demir deplasmanında yaptığı dokunuşla maçı çeviren, Kadıköy’de Helsinki’yi gençlik aşısıyla deviren Portekizli, ligde Antalya’yı ve deplasmanda Helsinki’yi de benzer hamlelerle saf dışı bıraktı. “Onlar genç oldukları için değil, kaliteli oldukları için oynuyorlar” dediği Muhammed ve Fatih’ten gol, Arda’dan asist katkısı elde etti. Fenerbahçe hem maç hem oyuncu kazanırken Pereira günü kurtarmaktan fazlasını yapıp gelecek için camiaya umut aşıladı.

Valencia var, endişe yok

Golcü peşinde koşan Fenerbahçe’ye Enner Valencia güvencesi. Helsinki’de hat-trick yapan Kolombiyalı, santrfor oynadığı son 10 maçta 10 defa ağları havalandırdı. Valencia “Kendimi en verimli hissettiğim yerde oynuyorum” diyerek Pereira’ya teşekkür ederken hat-trick yaptığı maçın topunu takım arkadaşlarına imzalatarak hatıralarının arasına koydu.

8 milyon €’luk yük

∂ Bugüne kadar 11 isimle yollarını ayıran Fenerbahçe'de Lemos, Zanka, Caulker, Dirar, Caner, Sinan, Perotti ve Murat Sağlam'ın durumu belirsizliklerini koruyor. Oğuz Kağan ise dün bonservisiyle Westerloo’ya verildi. Avrupa için son listeyi 2 Eylül'e kadar teslim etmek mecburiyetinde olan sarı lacivertliler, bu oyunculardan kurtulabilirse 8 milyon avroluk bir yıllık ücret ödemesini sırtından atacak.

Vitor Pereira iddialı konuştu: Gruplara kalacağız Fenerbahçe'nin teknik patronu, "Hiçbir şey bizi durduramaz. Yağmur, soğuk, yapay çim gibi olumsuz şartlara aldırmıyoruz. Sahada savaşan bir takım göreceksiniz" dedi.

5 sakat var ama Pereira dert etmiyor: Eksiğimiz yok Sarı lacivertli camia Antalya maçı öncesi kadrodaki sıkıntılar sebebiyle endişeli. Ancak Portekizli hoca kendinden emin: Kimin oynadığı önemli değil...