Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Milli ara öncesi sahaya galibiyet parolası ile çıkan Galatasaray, Cicaldau ve Kerem'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Kasımpaşa, Jorgensen ve Umut Bozok'un attığı gollerle karşılık verdi. Maçta başka gol olmadı ve 2-2 tamamlandı.

66' Gol... Kasımpaşa 2-2 Galatasaray (Umut Bozok)

60' Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Barış Alper'in şutunda top savunmadan geri geldi.

50' Hadergjonaj, Mohamed ile girdiği hava topu mücadelesi sonrasında yerde kaldı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Kasımpaşa 1-2 Galatasaray

45+3 Gol... Kasımpaşa 1-2 Galatasaray (Jorgensen)

38' Gol... Kasımpaşa 0-2 Galatasaray (Kerem)

32' Gol... Kasımpaşa 0-1 Galatasaray (Cicaldau)

25' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem'in içeri çevirdiği topa Diagne kayarak hamle yaptı ama yetişemedi.

22' Galatasaray atağında Diagne bomboş durumda ceza sahasına doğru hareketlendi ama Kasımpaşa savunması geriden gelip yetişti ve tehlikeyi önledi.

18' Ani gelişen Galatasaray atağında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper, ceza sahası içindeki Cicaldau'ya aktardı pasını. Onun vuruşunda top üstten dışarı gitti.

16' Hajradinovic'in sağdan ortasında Muslera tek yumrukla topu uzaklaştırdı.

14' Cicaldau'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda kale ağzına yönelen topu Ertuğrul rahat bir şekilde kontrol etti.

13' Van Aanholt'un soldan içeri doğru gönderdiği topu Kasımpaşa savunması karşıladı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Kasımpaşa - Galatasaray maçı beIN Sports'ta canlı yayınlıyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul; Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Eren; Travnik, Sadiku, Hajradinovic; Varga, Yusuf, Jorgensen

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Barış Alper, Kerem, Diagne