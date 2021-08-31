Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Romanya'da rahatsızlık geçiren ve bunun üzerine İstanbul'da tedavi altına alınan Meryem Boz'un sağlık durumu netlik kazandı. Duruma ilişkin açıklama yapan TVF Başkanı Üstündağ, sporcunun sağlığının iyi olduğunu bildirdi. Boz'un takıma katıldığı öğrenildi.

"MERYEM DÜN İTİBARİYLE TAKIMA KATILDI"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2021 Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile oynadığı maç öncesi yayıncı kuruluş TRT'ye açıklamalarda bulundu.

Meryem Boz'un durumuyla ilgili neden açıklama yapılmadığının sorulduğunu belirten Üstündağ, şöyle devam etti:

"Ne yapıyorsak milli takımımız, ülkemiz için. O kadar büyük devletiz ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanımız... Meryem'in Romanya'da ufak bir rahatsızlığı ve bazı şüpheler vardı. Biz ambulans uçakla ülkemize getirdik. Acıbadem Hastanesinde bütün tetkiklerini yaptırdık, her şey normal ama bir süreç gerektirdi. Bu süreci de bekledik ve Meryem dün itibarıyla takıma katıldı, bugün sabah antrenmanını yaptı."

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Üstündağ, "Meryem bütün kontrollerden geçti, sağlık durumu yerinde. Bugün takıma katıldı aramızda, Sırbistan'a gidince de bizimle beraber olacaktır." diye konuştu.

"Büyük bir ülkeyiz." diyen Üstündağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu imkanlar oluşturdu. Avrupa Şampiyonası'nda bütün ülkeler bunu bize tekrar tekrar sordular. 'Siz çok büyük ülkesiniz, ne kadar birbirinizi seviyorsunuz, bu işi inanılmaz bir şekilde çözdünüz.' dediler. Tabii büyük ülkenin farkı burada ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat Elemeleri’nin "En Değerli Oyuncusu" Meryem Boz Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Hollanda’nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri’nin en değerli oyuncusu (MVP) olarak A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Meryem Boz’u seçti.

Türkiye Meryem Boz'u konuşuyor! Sosyal medyayı salladı Türkiye, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Elemeleri yarı final mücadelesinde Polonya'yı 3-2 devirdi, finale yükseldi. Filenin Sultanları tarihi bir başarıya imza atarken, 36 sayı üreten Meryem Boz, performansı ve mavi saçlarıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı.