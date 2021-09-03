Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Transferin son günlerinde gaza basan Fenerbahçe, hem kadrosunu temizliyor hem eksiklerini tamamlıyor. Bir gün içinde Zanka, Samatta, Perotti ve Lemos'u elden çıkarıp Uruguaylı forvet Diego Rossi'yi kadrosuna katan sarı lacivertliler dün de Mergim Berisha ve Max Meyer'in işini bitirdi. UEFA Avrupa Ligi listelerinin teslim edilmesine saatler kala gelen çifte müjde camianın yüzünü güldürdü. Fenerbahçe, Salzburg'da forma giyen Arnavut asıllı Alman golcü Berisha'yı kiralık olarak alırken serbest oyuncu konumundaki 10 numara Max Meyer'i bedelsiz transfer etti.

Aynı uçakla geldiler

Başkan Ali Koç'un bizzat yürüttüğü operasyon doğrultusunda Almanya'dan özel uçakla İstanbul'a gelen iki oyuncuyla kulüp binasında yapılan görüşmeler neticesi anlaşma sağlandı. Berisha ile Meyer hemen sonrasında sağlık kontrolünden geçirildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği ve onayı doğrultusunda transfer edilen iki oyuncu da Rossi ve Kim gibi Fenerbahçe'nin UEFA listesine yazıldı. Geçen sezon Salzburg formasıyla 42 maça 22 gol, 14 asist sığdıran Berisha, bu sezona ise 3 maçta 1 golle girdi. Crystal Palace'ta başladığı sezonu Köln'de bitiren on numara Meyer ise 14 maça çıktı.

Nabil Dirar Kasımpaşa'da

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Nabil Dirar, Kasımpaşa ile anlaştı. 35 yaşındaki Faslı oyuncu, 2017-18'de geldiği Fenerbahçe'de 5 gol, 8 asistle alkış almıştı. Bir sonraki sezon kadro dışı şoku yaşayan Dirar, affedilmiş, geçen yılı ise Club Brugge'de kiralık geçirmişti.

ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM

İki yıllık imzayı atıp formayı sırtına geçiren Alman oyuncu Meyer, "Fenerbahçe inanılmaz bir kulüp. Bu güçlü takıma transfer olduğum için heyecanlı ve mutluyum. Umarım iyi bir sezon geçirir ve şampiyon oluruz. Taraftarımızın itici güç olduğunu biliyorum. En iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

BU BİR MEYDAN OKUMA

Dört yıllık sözleşme imzalayan Berisha çok mutlu olduğunu söylerken, "Tüm kariyerimi Red Bull Salzburg'ta geçirdim çok şey öğrendim. Yeni bir adımın vakti gelmiş gibi hissettim. Benim için çok çekici, heyecan verici olan yeni bir meydan okuma için Salzburg'tan ayrılıp F.Bahçe'yi seçtim" açıklaması yaptı.

PATLAMA YAPABİLİR

Schalke altyapısından yetişen Max Meyer geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu. 2018'de Crystal Palace ile Premier Lig'e adım atan 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Köln formasıyla Bundesliga'ya dönüş yapmıştı.

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