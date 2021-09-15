Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Ligde son iki maçında da öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Galatasaray yarın UEFA Kupası gruplar aşamasında ilk maçına çıkacak. Rakip ise Lazio. Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor mücadelesinde de öne geçip puan kaybeden Cimbom’da teknik ekip analizini yaptı ve problemin kaynağını buldu: Yorgunluk. İki maçta da yarım saatte oyunu domine eden Aslan’ın gardı özellikle ikinci yarıda düşmüştü. Bu sebeple de Avrupa imtihanı öncesinde Terim’den radikal bir karar geldi.

Dinlendirdi

2-2’lik Trabzonspor maçının ardından as kadrosuna yenileme çalışması yaptıran Terim dün de daha az forma şansı bulan isimlere tempolu bir idman yaptırdı. Tecrübeli hoca, Lazio maçında düşündüğü kadroyu ise bugün tek taktik antrenmanla maça çıkarma kararı aldı. Uzun yolculuktan gelen Muslera ve Yedlin gibi isimler dinlendirildi. Kadroda revizyona gidecek olan Terim, Emre Kılınç’ın durumuna göre kanat tercihinde bulunacak. Orta alanda ise Taylan-Berkan-Cicaldau üçlüsü düşünülüyor.

TANITIMI YAPILDI

Alternatif forma çıktı

Galatasaray’ın bu sezon giyeceği üçüncü alternatif forma tanıtıldı. Galatasaray Lisesi’nden renklerini aldığı belirtilen formanın arkasında gül ve alev desenleri kullanıldı. Taraftarların çok beğendiği formaya ilginin fazla olduğu öğrenildi.

Galatasaray-Lazio maçının hakemi belli oldu UEFA Avrupa Ligi kapsamında sahasında Lazio ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maçını yönetecek hakemin Matej Ju olacağı öğrenildi.

Fatih Terim’den Lazio revizyonu Kasımpaşa ve Trabzon maçında yaşanan benzer tablo sonrası savunmaya tedbir almayı düşünen G.Saray’ın hocası, Marcao’yu 11’de görevlendirecek. Orta sahayı da Taylan, Berkan ve Cicaldau’dan oluşturacak…