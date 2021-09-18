Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolon bölgesindeki şüpheli tümör sebebi ile Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde ameliyat edilen Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumu ile ilgili son açıklama Instagram hesabından geldi.

"İYİLEŞME SÜRECİM ÇOK İYİ GİDİYOR"

Sevenlerinin desteğine teşekkür eden 80 yaşındaki Pele, "Arkadaşlar iyileşme sürecim çok iyi gidiyor. Bugün aile üyeleri ziyaretime geldi ve her gün gülümsemeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Pele'nin kızı Kely Nascimento da sosyal medya hesabından babasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve her şeyin iyi gittiğini belirtti.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.