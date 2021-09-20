Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Bu sezon puanla tanışamayan Başakşehir, yenilgi yüzü görmemiş ama son iki resmî maçını kazanmamış, Avrupa yorgunu Fenerbahçe'yi konuk etti. Ateşten gömlekle maça çıktı Aykut Kocaman, Vitor Pereira ise aksine bir o kadar rahat. Portekizli 5 eksikli takımında bir de rotasyona gitmiş, hücum hattını komple değiştirmişti. Ama Fenerbahçe'den çok "Rölantispor"a benzeyen bu ekip Başakşehir'i terletemedi bile.

Okaka'yı seyrettiler

İki taraf da kontrollü başladı oyuna. Ayağa garanti paslar yapılıyor, top rakibe geçince on bir kişilik savunma duvarı oluşturuluyordu. İlk heyecanı 8'de yaşadık, "Cahil cesareti"nden olsa gerek Fenerbahçe savunması Visca'ya şut izni verdi, Boşnak'ın sert şutu yan ağlarda kaldı. Ancak 16'da bu kadar şanslı değildi sarı lacivertliler, Visca'nın araya bıraktığı topu Okaka ağlarla buluştururken herkes seyirci olarak izledi: 1-0.

İlkleri yaşadılar

Genç Muhammed çalım deniyor, Berisha savunma arasında kayboluyor, Pelkas kendini arıyordu ki, ilk yarı bitti. Pereira'dan önce Valencia, Rossi, kısa süre sonra Mesut, Novak hamleleri geldi. Ama oyunu tutma uzmanı olan Aykut Kocaman, hele de öne geçmişken hataya izin vermedi. Guldbransen fişi çekti. Fenerbahçe sezonun en düşük temposunun bedelini ağır ödedi. Başakşehir ise haklı bir galibiyetle puan hasretini bitirdi.

Yorgunluğun faturası

F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Almanya'da oynadığımız maç fiziksel ve mental anlamda yoğun geçen maçtı. Bunun faturasını ödedik. Vücut olarak sahadaydık belki ama kafamız ferah şekilde sahada değildi. Vücudumuz da keza öyleydi. Sadece üç puan gerideyiz. Rakiplerimiz de puan kaybedecektir" ifadelerini kullandı. Başkan Ali Koç maçın ardından soyunma odasına inerken bu konu sorulan Portekizli teknik adam, "Başkan soyunma odasına futbolculara moral vermek için geldi" cevabını verdi.

Aykut Hoca yine kazandı

Çok kritik bir galibiyet alan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "F.Bahçe'nin yorgun olması bizim için avantajdı. İlk dört haftadaki istatistiklerimizin gerisine düştük ama her atağımız tehlikeli oldu. Böyle bir dönemde üç puan bizi mutlu etti" dedi. Öte yandan 2015-16 sezonunda Konya'nın başında Vitor Pereira'yı mağlup eden Aykut Hoca dün meslekdaşına karşı ikinci defa kazandı.

Fenerbahçe deplasmanda kayıp Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir'e 2-0'lık skorla yenildi. Mevcut maç sonucunda Fenerbahçe, bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.