Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Son üç resmî maçında galibiyete hasret kalan Fenerbahçe, Giresunspor’u devirerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Başakşehir maçında hayal kırıklığı yaşatan yorgunluk rotasyonundan sonra teknik patron Vitor Pereira, bugün dinlenen aslarına sarılacak. Sarı lacivertliler sahaya E. Frankfurt kadrosuyla çıkacak. İlk golü attığı karşılaşmaları kaybetmeyen Fenerbahçe, Giresun karşısında erken bir gol bulup maçı rahat koparmanın planlarını yapıyor.

SORUN HÜCUMDA

Ancak savunmadaki başarısına rağmen Fenerbahçe’nin hücum performansı çok da tat vermiyor. Geride kalan 5 maçta rakip kalelere 58 şut çeken sarı lacivertlilerin isabet sayısı 26, gol oranı yüzde 10,3’te kaldı. Yeni transferlerden henüz gol ya da asist katkısı veremezken, golcü pozisyonundaki Enner Valencia 2 defa ağları havalandırdı. Berisha ve ilk maçta sakatlanan Serdar Dursun henüz gol sevinci yaşayamadı.

YÜK STOPERLERDE

Fenerbahçe’de en çok forma giyen isimler Altay ve Gustavo olsa da asıl yük stoperlerin üzerinde. Serdar, Kim ve Szalai, Pereira’nın üçlü sisteminde Tissereand’ın da yokluğu sebebiyle dinlenme imkânı bulamıyor.

Fenerbahçe deplasmanda kayıp Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir'e 2-0'lık skorla yenildi. Mevcut maç sonucunda Fenerbahçe, bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.

Fenerbahçe'den Ali Şansalan açıklaması Fenerbahçe, dün Antalyaspor – Beşiktaş maçında orta hakem olarak görev yapan Ali Şansalan’ın bugün oynanacak olan Başakşehir maçının VAR hakemi olmasına tepki gösterdi.