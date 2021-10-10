Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımızdan gururlandıran bir haber daha geldi. Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda başarılı bir performans sergileyerek Avrupa ikincisi olmayı başardı.

FİNALDE İTALYA'YA MAĞLUP OLDUK

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ferrara kentindeki 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nın son gününde milli takım, finalde ev sahibi İtalya'ya 21-12 yenildi.

Şampiyona sonrası milli takım teknik heyeti ve sporcularıyla bir araya gelen Federasyon Başkanı Birol Aydın, "Sizler bu zorlu mücadelelerle finale çıkarak tarihi bir başarı elde ettiniz, bizlerin gönlünde gerçek birer şampiyon oldunuz. Moral bozmak yok, tarihimizde ilk defa bu büyük başarıyı sizlerle yakalayarak Avrupa ikinciliği elde ettik. İnşallah diğer şampiyonada bu başarımızı Avrupa şampiyonu olarak taçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Büyük gurur: Milli bisikletçiler Balkan şampiyonu oldu Milli sporcularımız, Oğuzhan Tiryaki büyük erkekler, Ali İhsan Egin ise genç erkekler kategorisinde yarıştığı Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda birinciliğe uzandı.

Buse Tosun Çavuşoğlu, dünya üçüncüsü oldu Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kiloda mücadele veren Buse Tosun Çavuşoğlu, dünya üçüncüsü olmayı başardı.

Milli halterci Medine Bilicier dünya ikincisi oldu Milli sporcumuz Medine Biliciler, Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazanarak, dünya ikincisi olmayı başardı.