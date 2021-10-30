Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ligde Galatasaray’ı yenerek havasını bulan Beşiktaş, yakaladığı rüzgârı kaybetmek istemiyor. Siyah beyazlılar bugün sezonun flaş ekiplerinden Hatayspor karşısında kritik bir sınava çıkacak. Bu zorlu mücadele öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın oyuncularını psikolojik olarak da maça hazırlıyor. Geçen sezon 7-0 mağlup ettikleri rakiplerinin bu mücadeleye çok hırslı çıkacağını öngören tecrübeli çalıştırıcı, öğrencilerine yaptığı uyarılarla karşılaşmada nasıl aksiyon almaları gerektiğini bir bir anlattı.

ATİBA HAZIR AMA...

Özellikle rakibin tatlı sert bir futbol ortaya koyacağına dikkat çeken Sergen Yalçın, “Sert futbola kartlık tepkilerle değil aynı sertlikle mücadele ederek cevap vermemiz gerekiyor. Takımı eksik bırakacak tepkilerden uzak durun” diyerek futbolcularını uyardı. Öte yandan Atiba Hutchinson’un durumunu sağlık ekibine soran tecrübeli teknik adam, “90 dakika oynar” cevabını alsa da Kanadalı oyuncunun sakatlığını yeni atlatmış olmasından dolayı ilk 11’de Necip Uysal’ı oynatmayı düşündüğü öğrenildi.

KARTAL SIKINTILI

Beş eksikle gitti

Siyah beyazlılar Hatay deplasmanına beş eksikle gitti. Sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Kevin N’Koudou, Miralem Pjanic ve Serdar Saatçı’nın yanı sıra Galatasaray maçını da tribünde izleyen Fabrice N’Sakala form durumu sebebiyle kadroda yer almadı.

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

HATAYSPOR: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Riberio, Traore, Emre Çolak, Lobzhanidze, Kaabi, Diouf

TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Ghezzal, Necip, Oğuzhani Teixeira, Larin, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

BATSHUAYI’YE TERAPİ

Son maçlarda pozisyonlara girmesine rağmen fileleri havalandıramayan Batshuayi için Sergen Yalçın devrede. Tecrübeli çalıştırıcı yıldız oyuncuyla yaptığı görüşmede, “Senden çok memnunum. Gol kaçırman önemli değil. Bir defa attıktan sonra gerisini getireceksin” diyerek yıldız oyuncusunu motive etti.

Beşiktaş'tan Kaan Ayhan yoklaması Transfer planını şimdiden hazırlayan Beşiktaş'ta, derbide attığı gollerle zaferi getiren Larin’in kalması için şartlar zorlanacak. Stoper için ise Sergen Yalçın yönetime "Kaan Ayhan’ı alalım" dedi.

Sergen Yalçın'dan kazandıran hamleler Beşiktaş'ın derbi zaferinin en önemli mimarı Sergen Yalçın'dı. Maç öncesi uyarıları ve maç esnasında taktikleri ile 3 puanın gelmesinde önemli katkıları olan Yalçın, galibiyeti hak etti.