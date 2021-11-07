Türkiye Gazetesi

Geçen sezon şampiyon olan Lille, bu sezon 13 haftada 16 puan toplayarak 12’inci sırada yer alıyor. Şampiyonluğun kazanılmasında büyük paya sahip olan Zeki, Burak ve Yusuf, bu sezon kötü performanslarıyla taraftardan tepki alıyorlar. Yusuf Yazıcı artık süre bulmakta zorlanırken, 'Kral' ilan edilen Burak da ağır eleştirilerin hedefinde.

ZEKİ’DE ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Fransız basını ve Lille taraftarları, Burak ve Yusuf'u adeta yerden yere vurdu. Zeki için de "Sağ kanadı artık savunamıyor" yorumları yapıldı.

10 ÜZERİNDEN 2 PUAN ALDI

Fransa'nın en önemli gazetelerinden L'Equipe, maç puanlamasında Burak Yılmaz'a 10 üzerinden 2 verdi. Burak, maçın en kötü oyuncusu seçildi.

“HİÇ BAŞARILI DEĞİL”

Maxifoot sitesi de Burak Yılmaz'ın beklenenden uzak performansı nedeniyle eleştirdi. Maç puanlaması haberinde Burak Yılmaz'a 4 puan verildi. Burak için, "Şu an çok formsuz ve hiç başarılı değil" başlığı atıldı. Aynı haber sitesi Yusuf Yazıcı'nın performansına puan vermedi.

ZEKİ SERT ŞEKİLDE ELEŞTİRİLDİ

Maxifoot Zeki Çelik'e 4 puan verdi. Sitede Zeki için, "Angers'in attığı gol onun savunduğu yerden geldi. Sağ şeridi korumakta artık zorlanıyor" ifadesi kullanıldı. Lille'in paylaştığı fotoğraflarda Milli futbolcularımız hakkında sert yorumlar yazıldı.

Burak Yılmaz’a Lille taraftarından tepki! Fransa Ligue 1’de Lille, sahasında Brest’le 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ise taraftarlar tarafından tepki alan milli futbolcumuz Burak Yılmaz, karşılaşmanın 77’inci dakikasında oyundan alındı. Taraftarlar tarafından ıslıklanan Burak Yılmaz, yedek kulübesine gitmeden doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Burak Yılmaz, 90+7'de Lille'i ipten aldı Fransa Birinci Futbol Ligi başladı. Son şampiyon Lille, Metz deplasmanına gitti. Maç 3-3 bitti.

Burak Yılmaz: İtalya maçı sonrası dağıldık ama hocamız bizi toparladı A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, Galler ve İsviçre maçını kazanıp bir sonraki tura çıkmak istediklerini söyledi.