Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin sancılı yıldızı Mesut Özil’den derbi açıklaması. FB TV’ye konuşan dünya yıldızı, takım olarak çok motive olduklarını belirtirken “Biz hazırız. Taraftarlarımız bize her zaman güvensin ve destek olsunlar. Orada kazanıp, camiamıza 3 puanı hediye edeceğiz” dedi. Rakip Galatasaray olduğu için heyecanlı olduklarını dile getiren Mesut, derbiyi kariyer zirvesi olarak niteledi. Almanya’da, İspanya’da İngiltere’de en üst seviyede oynayan Mesut Özil buna rağmen, “Ben Fenerbahçeliyim. Derbileri seyrederek büyüdüm. Bu yüzden Galatasaray maçı benim için zirve” diye konuştu.

HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Çubukluyu giyerek çocukluk hayalini gerçekleştirdiği söyleyen Mesut Özil, “Derbide ilk on birde olup, takıma yardım etmek istiyorum. Takım olarak hedeflerimiz var. Kendi hedeflerim de var. Umarım sezon sonunda bunlara ulaşırız” diye konuştu. Mesut “Birkaç sakatımız var, millî takımdakiler bugün dönecek. Ancak motive olduk. Herkesin morali yüksek. Pazar günü hazır olup Galatasaray’ı yeneceğiz” dedi. Derbi havasını sadece futbolcuların değil camianın da yaşadığına dikkat çeken on numara, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Ama taraftarımızın desteğiyle bunu aşacağız” yorumu yaptı.

Schalke ile Ruhr, Werder Bremen’le Kuzey derbilerine çıkan, İspanya’da El Clasico’da ter döken, Premier Lig’de Londra derbilerinin parlayan yıldızı olan Mesut Özil, “Benim için en büyüğü” dediği Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’yi zafere taşıyacağına inanıyor.

DERBİLERE ALIŞIK

Mesut Özil, Türkiye’de Galataray’a karşı 1, Trabzonspor’a karşı 2 maçta forma giyerken henüz Beşiktaş derbisine çıkmadı. Kadıköy’de Galatasaray yenilgisi gören on numara, Tabzonspor’a karşı içerde sevindi, dışarda üzüldü.

Sofiane Feghouli'den Mesut Özil açıklaması Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, Almanya'ya elendikleri maçı anlatarak, "Mesut'un attığı gol, hayatımızı kararttı. O an Mesut, dünyada en nefret ettiğim insan oldu" dedi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den dikkat çeken paylaşım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Mesut Özil ile ilgili yaptığı açıklamalarından ardından yıldız futbolcudan dikkat çeken paylaşım geldi. Özil, sarı lacivertli formayı giyip eliyle kalbini gösterdiği bir fotoğraf paylaştı.