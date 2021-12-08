Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş için Dortmund'da puan ya da puanlar almak çok önemliydi ama Sergen Yalçın bunu önemsemez gözüken ilk 11'le çıktı sahaya. Rakip yarı alanda kaptırılan top ve iki pasla yenen ilk gol Beşiktaş'ın bu sezon neden başarısız olduğunun örneklerinden biriydi. Kasımpaşa maçında olduğu gibi Can Bozdoğan dışında topu iki metre ileriye taşıyabilen bir isim çıkmadı Beşiktaş'ta.

KIRMIZI BİTİRDİ

Welinton'un kırmızı kartla birlikte sebep olduğu penaltı golüyle gece daha da eziyete dönüşmeye başladı. Ayağına gelen neredeyse her topu rakibe veren Kenan'ın yerine ikinci yarının başında oyuna Rosier girince sağ kanada Can geçti ama nafile... Tam 13 eksikle çıkılan Ajax deplasmanında bile daha derli topluydu siyah beyazlılar. Üçüncü golde Reus topu eline alıp kaleye gitse daha çok zorlanırdı.



Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, son maçında deplasmanda Borussia Dortmund'a 5-0 yenilerek turnuvaya veda etti

KALEYİ GÖREMEDİ

Acımasızca Haaland'ı sahaya süren Marco Rose'un istediği oldu ve Norveçli dünya yıldızı iki gol daha attı. Televizyondan maçı izleyenlerin birkaç defa Dortmund kalecisini görür gibi olduğu maçta Beşiktaş 90 dakikada isabetli tek bir şut bile çekemedi. Kâbus gibi geçen gecenin sonunda Şampiyonlar Ligi'nde 'sıfır' çeken Türk takımları arasına F.Bahçe'den sonra Beşiktaş da eklenmiş oldu.

BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ UNUTTU

Beşiktaş'ın galibiyet hasreti Borussia Dortmund yenilgisiyle sekiz maça çıktı. En son derbide Galatasaray'ı yenen siyah beyazlılar ardından çıktığı beş lig maçında dört yenilgi, bir beraberlik, Şampiyonlar Ligi'nde ise üç maçta üç mağlubiyet gördü.

"KIRMIZI BİZİ BOZDU"

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Can Bozdoğan, "Maça iyi başlamıştık ama kırmızı kart dengemizi bozdu. Bundan sonra artık Süper Lig'de elimizden geleni yapacağız" derken transfer sorusuna, "Burada kendimi iyi hissediyorum" karşılığını verdi.

DERS ALACAĞIZ

Maçı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kötü bir Şampiyonlar Ligi geçirdik, üzgünüz. 11'e 10 kaldıktan sonra çok daha zor oldu. Hafta sonunu düşünerek bazı oyuncuları dinlendirdik" derken, "Kendi açımızdan çok ders alacağımız, şapkamızı önümüze alıp düşüneceğimiz bir tablo oldu. İnşallah sonrası daha iyi olur" sözlerini kullandı.

EN KÖTÜSÜ BEŞİKTAŞ

Şampiyonlar Ligi'ne katılan Türk takımları içinde düne kadar en kötü performansı F.Bahçe göstermişti. Sarı lacivertliler 2001-2002 sezonunda F Grubu'nda mücadele vermiş, altı maçta altı mağlubiyet ve -9 averajla tam bir kâbus yaşamış, takımlarımız içinde en başarısız sonucu almıştı. 20 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde sahne alan Beşiktaş, tarihi rakibinin rekorunu (!) kırdı. B. Dortmund'dan beş gol yiyen Sergen Yalçın'ın takımı altı mağlubiyet, -16 averajla takımlarımız içinde en kötüsü oldu. Kartal ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde puan alamayan tek takım olarak bir utanca daha imza attı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ni puansız kapatmak istemiyor Beşiktaş'ın teknik patronu, "Borussia Dortmund önünde yarın (bugün) 5-6 farklı isim sahada olacak. Puansız kapatmak istemiyoruz. Devler Ligi bize tecrübe kattı" dedi

Beşiktaş yokları oynuyor Çıkış maçı olarak gözüken Kasımpaşa karşılaşmasında sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş yokları oynuyor.