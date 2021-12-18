Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray’da istifa depreminin yankıları beklenmeyen bir boyuta taşındı. Başkan Burak Elmas ile fikir ayrılığı yaşayan Rezan Epözdemir istifasını verdi. Elmas, Epözdemir’in sözlü beyanını esas alarak resmî işlemlerin başlatılması talimatını verdi. Ancak Epözdemir sadece Sportif AŞ’deki görevini bıraktığını, dernek üyeliğinden istifa etmediği noter belgesiyle belirtti.

ATAMALAR YAPILDI

Epözdemir, gerekli belgeleri yönetime yollasa da resmî işlemler başlatılmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada görevlerinden ayrılan Epözdemir ve Köksal Ünlü’nün yerine yedek üyeler İbrahim Reha Keskin ve Ahmet Ozan Şener’in görev alacakları bildirilirdi. Galatasaray yönetiminin bu icraatını hukuka aykırı bulan Epözdemir’in, karara mahkeme yoluyla itiraz etmeyi düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas

ŞİMDİ NE OLACAK?

Epözdemir paylaştığı noter ihtarnameleriyle mahkemeye giderse ne olacağı merak konusu. Aslında Başkan Burak Elmas'ın herhangi bir yönetim kurulu üyesini, dernek görevinden alma yetkisi yok. Ancak Epözdemir istifa kararını dünden daha önce hem yönetim kurulunda hem de bir canlı yayında dile getirmişti. Mahkeme sözlü beyanı esas alırsa, sarı kırmızılı yönetiminin kararları değişmez. Sözlü değil yazlı bayanlar esas alınırsa Epözdemir tekrar yönetime girebilir.

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE DOST OLAMAZ"

Kadın futbol takımları arasında oynanan özel maçtan sonra Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik’in “Cincon” skandalına gereken cevabın verilmediğinden yakınan Rezan Epözdemir “Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz. Bu hayatın olağan akışına aykırı. Bu tip projelere karşı olduğumu hep ifade ettim, içim rahat” dedi.

Burak Elmas'a tavır var: Galatasaray yönetimi çatırdıyor Galatasaray'da başkan Burak Elmas'a karşı tavır var. Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’in istifasını Köksal Ünlü takip etti. Yönetim içinde Işıtan Gün ve Reha Keskin de istifa kararı aldı fakat ‘şimdilik’ durduruldu.

Galatasaray'da yönetime iki yeni isim Galatasaray'da istifa eden yönetim kurulu üyeleri Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü yerine görev yapacak isimler belli oldu.