Türkiye Gazetesi

Lider Trabzonspor'da keyifler yerinde. Lig üçüncüsü Hatay'ı ilk devredeki akıllı, istekli ve sonucu getiren oyunu ile deviren bordo mavililerde yönetim mutlu, taraftar şampiyonluktan çok umutlu, Teknik Direktör Abdullah Avcı ise hem mutlu hem de gururlu. Takımının kalitesini sahada sergilemesinden ve verilen taktiği kusursuz uygulamasından memnun olan Avcı başta olmak üzere herkesin ortak düşüncesi "Bu futbol bizi hedefe (mutlu sona) götürür" yönünde. Hem oyuna hem skora hâkim olan Fırtına, ayrıca rakibe bir pozisyon bile vermemişti.

17. hafta sonunda 42 puana ulaşan bordo mavililer 2010-11 sezonundaki 42 puanlık başarısını yakaladı. Karadeniz ekibi 1995-1996 sezonunda ise 17. haftayı 44 puanla geçmişti.

KAYIPSIZ GEÇELİM

Şampiyonluk yolundaki bir rakibini daha saf dışı bırakan bordo mavililer şimdi gözünü Altay ile deplasmanda oynayacağı maça çevirdi. Sonrasında da Başakşehir ile oynayıp ilk devreyi kapatacak olan Fırtına, iki maçtan altı puan hedefliyor. Devre arasında da eksik bölgelere yapılacak takviyeler de düşünülürse Trabzonspor için şampiyonluk şarkıları daha güçlü söylenecek gibi görünüyor. Zaten yönetim, teknik ekip, takım ve taraftar bütünleşmesinin şimdiden sağlanması hayali kurulan mutlu sonun habercisi gibi değerlendiriliyor.

Fırtına yıktı geçti! Trabzonspor işi ilk yarıda bitirdi Trabzonspor, rakibe top göstermediği (yüzde 78'e 22) bölümde Cornelius'un skorer oyunu ile sonuca gitti. Norveçli 1 gol, 1 asistle öne çıktı. Nwakaeme'nin yokluğunda Djaniny de tabela yaptı.