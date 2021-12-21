Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş’ta Önder Karaveli rüzgârı esiyor. Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrasında takımı ayağa kaldıran başarılı çalıştırıcı, siyah beyazlıları mest ediyor. İlk olarak takımın psikolojisini toparlayan 47 yaşındaki teknik adam, saha içinde yaptığı dokunuşlarla da dikkati çekti. Pjanic ile Josef’in yerlerini değiştiren Karaveli’nin bu hamlesi meyvesini verdi. Kadıköy’deki derbide iki defa geriye düşülmesine rağmen 8 numaraya geçen Josef’in iki gol atması bu değişiklikteki başarının canlı örneği oldu.

SİNERJİ ARTTI

Önder Karaveli’nin takımla kurduğu diyalog da kısa sürede toparlanmada büyük etki gösterdi. Oyuncuların her golden sonra koşarak Karaveli’ye sarılması, aralarındaki güçlü bağın göstergesi. Takımda yakalanan bu sinerji yönetiminin de dikkatini çekmiş durumda. Sergen Yalçın sonrasında hoca arayışlarını sürdüren yönetim, Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro’dan sonuç alamayınca başka isimlere yönelmişti. Yönetimde şimdi “Önder Hoca ile devam edelim” görüşü ağırlık kazanmaya başladı.



Önder Karaveli dün sosyal medya hesabından alt yapıda oynadığı yıllarda çekilen takım resmini, "Hikaye burada başladı. 1984 Şeref Stadı" ifadeleriyle paylaştı.

"BİZE GÜVENİN"

Kısa sürede gösterdiği etkiyle dikkat çeken Önder Karaveli’nin kendisine verilen destekten dolayı çok memnun olduğu ve göreve devam etmek istediği öğrenildi. Genç teknik adam derbi sonrası yaptığı açıklamada “Spor kamuoyu futbolun emekçilerine inanmaktan vazgeçmesin” diyerek kalmak istediğini göstermişti.

JOSEF’İN SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

Derbide eski takımı Fenerbahçe’ye iki gol atan Josef de Souza gelecek sezon da takımda kalmaya çok yakın. Brezilyalı oyuncu, geçen sezon sözleşmesini bir senesi opsiyonlu iki sene uzatmıştı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun opsiyonu bu sezon 25 maç oynaması hâlinde devreye girecek. Sezonun geride kalan bölümünde 20 maça çıkan Josef de Souza beş maçta daha görev yaparsa gelecek sezon da siyah beyazlı takımda forma giyecek.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2-2 bitti Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertliler Mesut'un penaltı golüyle öne geçse de eski Kanarya Josef karşılık verdi. Berisha takımını yine öne taşıdı ama Josef bir kere daha sahne aldı. Yılın son derbisi lider Trabzonspor'a yaradı.

Karaveli Beşiktaş'ın yaralarını sarıyor İletişimi çok kuvvetli olduğu için futbolcuların psikolojisini kısa sürede düzeltti. Takımda oluşturduğu sinerjiyle yönetimin derbide de kendisiyle devam etmesini sağladı