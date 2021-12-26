Türkiye Gazetesi

Uğur AKTAN

Süper Lig'de haftaya en yakın rakibi Konyaspor'un dokuz puan önünde giren Trabzonspor, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından büyük bir çıkış yaşayan Başakşehir'i konuk etti. Başakşehir'e imza atmasının ardından ligde yenilgi yüzü görmeyen Belözoğlu ile eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yı buluşturan 90 dakika büyük çekişmeye sahne olurken, kazanan çıkmadı.

DİREKLERİ DÖVDÜLER

Oldukça dengeli bir oyuna sahne olan karşılaşmanın ilk yarısında gole daha yakın olan taraf Trabzonspor'du. Maçın 20. dakikasında Dorukhan'ın ceza sahası dışından çektiği şut üst direkten dışarı çıktı. Bu pozisyonun ardından 31'de bu defa Hamsik'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Cornelius ile gole yaklaşan bordo-mavili takımda Danimarkalı oyuncunun aşırtması da direğe takıldı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

İkinci yarıda da fazla pozisyon zenginliğinin yaşanmadığı maçta 78'de Hasan Ali Kaldırım'ın topa eliyle teması hem Trabzonsporlu oyunculardan hem de tribünlerden penaltı beklentisiyle karşılandı. Halil Umut Meler VAR kontrolünün ardından bu pozisyona devam kararı verdi. Kalan bölümde iki takım da savunmasında açık vermeyince haftanın en önemli karşılaşmasında puanlar paylaşıldı.

"ÜÇ OYUNCU ALACAĞIZ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı karşılaşma sonrası, "Lig devam ediyor. Salı günü bir kupa maçımız var. Geldiğim günden itibaren yukarıya doğru bir ivme var. Oyunumuz gelişiyor, rekorlar kırıyoruz. Ligin güzel maçlarından biri oldu. Hamlelerle, stratejilerle geçti" derken, "Transfer için çalışıyoruz. Stoper, bek ve kanat. Üç transfer yapmak istiyoruz. Edgar IE sezonu kapattı. Dengeli bir stoperi içeri atmamız lazım" sözlerini kullandı.

TRABZONSPOR REKOR KIRDI

Müthiş bir ilk yarı geçiren Trabzonspor dün istemediği puan kayıpları yaşasa da Süper Lig tarihine geçmeyi bildi. Devreyi 46 puanla lider kapatan bordo mavililer, 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'nin 45 puanlık rekorunu kırarak, ligde ilk yarılar itibariyle en fazla puan toplayan takım oldu. Trabzonspor 19 maçın oynandığı ilk devrede tam 14 galibiyet alırken, 4 kere de berabere kaldı. Bordo mavililer sadece 1 kere mağlup oldu.

AHMET AĞAOĞLU: ANADOLU KAZANACAK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “46 puan iyi puan. Yönetim olarak, hocamız ve oyuncuları tebrik ediyorum” derken, “2019- 2020’nin senaryosunu raftan indirip, tozunu alarak önümüze koymaya çalışıyorlarsa... Sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin. Bu kupayı kazanmamız bütün Anadolu kulüplerinin kazanmasıdır” sözlerini kullandı.

Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik ise, “Bu açıklama ligin ikinci yarısındaki maçları için soru işareti oluşturur. Anadolu kulüpleri hakkıyla mücadele edecektir” karşılığını verdi.

Trabzonspor 'fırtına öncesi sessizlik' deyimini değiştiriyor İstanbul’un büyüklerine karşı 18. hafta sonunda çift haneli farkları açan bordo mavililer, ekonomi ve kadro kurulumu dersi veriyor.

İtalyanların gündemi Trabzonspor: Alay ediyorlar! İtalyan basını, en yakın rakibi Konyaspor'un 9 puan önünde bulunan Trabzonspor'un İstanbul’un zengin kulüpleriyle alay ettiği vurguladı.