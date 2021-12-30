Türkiye Gazetesi

Mesut Özil hakkında şaşırtan iddia. Fenerbahçeli yıldızın Çorum FK’ya talip olduğu iddia edildi. Çorum ekibinin başkanı Fatih Özcan’ın önceden yaptığı açıklamalar ise iddiaları güçlendirdi.

KULÜP SATIN ALIYOR

Yeni Şafak’ın haberine göre; Fenerbahçe’nin dünya yıldızı Mesut Özil’in Çorum FK takımına talip olduğu ve kulüp başkanlığına hazırlandığı iddia edildi.

TAKIM ARKADAŞINI DA YANINA ALACAK

Ayrıca Çorumlu takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'den de bilgi aldığı, 32 yaşındaki futbolcunun futbolu bıraktıktan sonra başkanlık yapmak istediği belirtildi.

ÇORUM FK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Çorum ekibinin başkanı Fatih Özcan önceki gün basın düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Talip var öncelik Çorumluların’ Süper Lig takımının talip olduğu teklifini vekilimiz getirdi. Hedef bir üst lig olmalı. Dünyaca ünlü bir futbolcu talip, Süper Lig kulübü talip, büyük bir firma talip. Önce Çorumluları görelim çıksınlar onlar çıtayı yükseltsinler. Karar defterine harcanan para bağışlanacak diyerek gelecek. Görev sürecinde de borçtan sorumludur."

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Ali Koç ayar çekti, Mesut Özil dünya yıldızı olduğunu hatırladı Ali Koç’un Mesut Özil ve Vitor Pereira’ya yaptığı uyarılarla ikili arasındaki buzlar eridi. Portekizlinin özgürlük tanıdığı Mesut, eski günlerinden esintiler sunmaya başladı…