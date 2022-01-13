Türkiye Gazetesi

Geçirdiği korkunç trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Ahmet Çalık, Türk futbolunu derinden sarsmıştı. Milli futbolcunun acı haberinin ardından kulüplerden art arda paylaşım gelmişti. Konyaspor ise oyuncunun anısını daima yaşatmak için önce 6 numaralı formayı emekli etmişti. Şimdi ise yönetim tesislerin ismini Ahmet Çalık olarak değiştirmeye hazırlanıyor.

İSMİ TESİSLERE VERİLECEK

2 ay önce Konyaspor ile sözleşmesini uzatan ve aldığı tekliflere karşı ekonomik sorunları aldırış etmeden sözleşmeyi imzalayan Ahmet Çalık’ın adı kulübün yeni tesislerine verilecek. Başkan Fatih Özgökçen'in gerçekleşecek ilk yönetim kurulu toplantısında bu kararı alacağı belirtildi.

BAŞAKŞEHİR MAÇI ERTELENDİ

Konyaspor aldığı acı haberle yıkılırken TFF’den hafta sonunda oynanacak Başakşehir maçının ertelenmesini istemişti. Konyaspor’un bu talebi TFF tarafından onaylanarak maçı ileri bir tarihe ertelediğini duyurmuştu. Başakşehir'in de Konyaspor'un bu talebini doğrudan kabul ettiği ifade edilirken maçın tarihi daha sonra açıklanacak.

BİLETLER 6 TL’DEN SATILACAK

Konyaspor Yönetimi, aynı zamanda hafta içi oynanacak Adana Demirspor maçının bilet fiyatlarını Ahmet Çalık’ın anısına, forma numarasına ithafen 6 TL'den satılacağını açıkladı.

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi Aquaplaning "Ahmet Çalık'ın aracı düz yolda nasıl kontrolden çıktı?" sorusuna cevap veren uzmanlar, "Lastikler, su üzerinde kayma hareketi yapar. Aquaplaning-Hydroplaning yani kızaklama olur" diyerek sürücülere uyarılarda bulundular.

Merih Demiral Ahmet Çalık'ı unutmadı: Duygulandıran hareket Merih Demiral takım arkadaşları ile trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ı andı.

Konyaspor’dan anlamlı hareket: Ahmet Çalık’ın forma numarasını emekli ettiler Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, dün geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Milli futbolcunun ölümüyle futbol camiası derinden sarsılırken, birçok kulüpten taziye mesajları gelmişti. Konyaspor kulübünden de anlamla bir hamle geldi. Konyaspor resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Çalık’ın giydiği 6 numarayı ömür boyu emekliliğe çıkardığını duyurdu.