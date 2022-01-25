Türkiye Gazetesi

Lider Trabzonspor ile arasında 17 puan fark olan ve zirve yarışından kopan Fenerbahçe, Avrupa umutlarını sürdürmek için devre arasında eksiklerini tamamlamak istiyor. Düğmeye basan sarı lacivertli yönetimin önceliği forvet olurken, gündemdeki isim Karagümrük'ün başarılı futbolcusu Aleksandar Pesic.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Hull City'nin radarında olduğu bilinen Pesic için Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı lacivertliler, Karagümrük'ün Sırp golcüsü Aleksandar Pesic için resmen masaya oturdu.

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

A Spor'un haberine göre; ailesi ile birlikte İstanbul'da mutlu olan ve kurulu düzenini bozmak istemeyen Sırp golcü, İngiltere'den gelen teklifi reddetmeyi planlıyor. Fenerbahçe'den gelen teklife sıcak baktığı iddia edilen Pesic, Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederek İngiltere'ye gitmek istemediğini açıkladı.

Pesic'in yaptığı açıklamada, "Acun Bey'e yaptığı tekliften dolayı çok teşekkür ederim. Kariyerimde hiç kendisini bu kadar profesyonelliğe adamış birisiyle karşılaşmamıştım. Ailemle konuştuktan sonra İstanbul'da kalmaya karar verdim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Bu sezon 21 maçta 12 gol atan Pesic, 'Süper Lig Gol Krallığı' yarışında zirvede yer alıyor. 29 yaşındaki oyuncu ligde ayrıca 2 de asist gerçekleştirdi. Tecrübeli santrfor, Maccabi Tel Aviv'den geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak Karagümrük'e gelmişti.

Fenerbahçe'de öncelik bek ve kanat Fenerbahçe önceliği beklere ve kanatlara verecek. Sola Konan ile Eren Elmalı'yı, sağa Bünyamin Balcı, Sallai ve Pavon’u, forvete de Pesic'i transfer etmek için yönetim harekete geçti

Fenerbahçe millî arada yara saracak Antalya’da kampa girecek sarı lacivertliler fiziksel eksikleri giderecek. Takımın arızalarını belirleyen İsmail Kartal, doğru oyun süresini artırıp kazanma alışkanlığı edinerek çıkışa geçeceklerine inanıyor.