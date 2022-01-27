Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Kulübü, forvet oyuncu Paul Mukairu'nun ayrılığını duyurdu. Mukairu'nun Danimarka'nın Süper Lig ekibi Kopenhag'a transfer olduğu öğrenildi.

53 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Paul Omo Mukairu, Danimarka'nın FC Kopenhag takımına transfer oldu. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Nijeryalı 22 yaşındaki forvet oyuncusu Mukairu, Antalyaspor formasıyla son üç sezonda Süper Lig ve kupa mücadelelerinde 53 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

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