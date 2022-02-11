Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın artan elektrik maliyetine güneş panelleri çare olacak. Yıllık 7 milyon lira civarında elektrik gideri olan Sarı-Kırmızılı ekibin 16 milyona yaklaşmış durumda. Kasım ayında hayatını kaybeden eski başkan Mustafa Cengiz'in NEF Arena için geliştirdiği güneş paneli projesi, Galatasaray'ın gider kalemi biraz olsun azaltacak.

11 MİLYON TASARRUF SAĞLAYACAK

2021 Mart ayında Mustafa Cengiz’in "Galatasaray'a 100 milyon liranın üzerinde katkı sağlayacak" dediği proje hayata geçiriliyor. Proje ile Galatasaray’ın gideri 16 milyon liradan 5 milyon liraya inecek. Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadı'nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacak sistemin anlaşması Enerjisa ile yapılmıştı.

Mustafa Cengiz.

PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Başkanlık döneminde Galatasaray camiasına birçok sevinç yaşatan Mustafa Cengiz, kulübün mali durumunu düzeltmek için birçok yeni projeye imza atmıştı. Bunlardan biri olan güneş paneli projesi, hayata geçirilmeye planlanıyor.

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