Türkiye Gazetesi

Bütün dünyanın endişeyle takip ettiği Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde beşinci güne girildi. Birçok spor kulübünden ve sporcudan gelen açıklamaların ardından Ukraynalı tenisçi Sergiy Stakhovsky, Rus işgaline karşı savaşmak için ülkesinin askeri ekibine katıldığını duyurdu. 36 yaşında olan ünlü tenisçi yaptığı açıklamada orduya katıldığını ve savaşa yardım etmek için ülkesine dönmeye istekli olduğunu belirtti.

"ASKERİ DENEYİMİM YOK AMA SİLAH DENEYİMİM VAR"

Sky News'e açıklamalarda bulunan Stakhovsky, "Elbette savaşırım, geri dönmeye çalışmamın tek nedeni bu. Geçen hafta yedeklere kaydoldum. Askeri deneyimim yok ama özel olarak silah deneyimim var. Babam ve erkek kardeşim doktor. Onlarla sık sık konuşuyorum, stres altındalar. Bodrum katta uyuyorlar" dedi.

Stakhovsky sosyal medya paylaşımında ülkesiyle ve silahlı kuvvetleriyle gurur duyduğunu söyledi.

FEDERER'İ ELEMİŞTİ

2003'te profesyonel olan ve sıralamada 31. basamağa kadar yükselen Ukraynalı Stakhovsky, kariyerinde 4 ATP şampiyonluğu kazandı. 2013'te Wimbledon'daki Center Court'ta Roger Federer'i 6-7, 7-6, 7-5, 7-6 mağlup ederek İsviçreli yıldızı elemeyi başarmıştı.

Türk futbolcu Ukrayna'da mahsur kaldı Almanya'da futbol hayatını sürdüren Türk kökenli futbolcu Abdullah Doğan, Ukrayna'ya transfer olmak için sözleşme imzalamaya gitmişti. Doğan, savaş başlayınca Kharkov’da mahsur kaldı.

Ülkesinden yardım istemişti! Brezilyalı futbolcu Ukrayna ordusuna katılıyor Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından, 18 ile 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden çıkışı yasaklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Shakhtar Donetsk'in Ukrayna pasaportlu Brezilyalı futbolcusu Junior Moraes, ilginç bir adım atarak Ukrayna ordusuna katıldı. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından video paylaşan Moraes, otelde mahsur kaldıklarını belirtirken, Brezilya hükümetinden kendilerini kurtarması için yardım çağrısında bulunmuştu.