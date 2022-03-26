Türkiye Gazetesi

HASAN SARIÇİÇEK

Söze başlarken, “Bu bir röportaj değil” dedi ve ekledi, “Gerçekleri bilmenizi istiyorum bugün olmasa bile yarın her şey gün yüzüne çıkacak. Şenol Güneş üzerinden millî takımın içeriden nasıl hançerlendiğini o gün herkes öğrenecek.” Tam 40 yıldır futbolun derin dehlizlerinde gezen ismi bizde saklı bu kişi... Katar’a neden gidemediğini en çarpıcı şekilde anlattığı şok edici iddiaları yenilir yutulur cinsten değildi.

ORGANİZE İŞLER

İşte o iddiaları birinci ağızdan noktasına virgülüne dokunmadan yazalım. “Maalesef TFF’de organize işler var. Yönetim adına Servet Yardımcı, Hamit Altıntop işin başındaki isimler. Tümer Metin, Tuncay Şanlı ve Ersin Düzen yancılarıydı. Bunlar 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi tezvirata başladılar, tweetler, kulisler, basın toplantısını provoke yoluyla sinsi sinsi Şenol Güneş’in kuyusunu kazdılar. Önce Selim Soydan Ağabey’i dışladılar.”

HAMİT MAAŞ ALIYOR

“Bir futbolcu hastalansa nasıl hastaneye götürecek gibi ucuz yalanlarla. Yalanlarla diyorum ki, bu görüşü seslendirenler millî takımın dört tane doktoru ve fizyoterapisti olduğunu en iyi bilenlerdi. Hamit Altıntop, Selim Soydan’ın yerine oynuyordu. Arzusuna kavuştu. Kavuşmakla kalmadı, bir de kendini hatırı sayılır bir ücrete maaşa bağladı. Huzur hakkı, diye alıyor. ‘Yalan’ desinler, diyemezler. Derlerse Almanya’daki işleri de ortaya çıkar.”

KUNTZ'U TFF'YE YAMADI

“Şenol Hoca da ‘kariyerli’ diye ona sahip çıktı, yönetime girmesini en çok o istedi ama o ne yaptı, Hoca’yı “Hesap ver” diye aleyhte demeçleriyle sırtından hançerledi, yakışır mıydı o kariyere? Kuntz’u Türkiye’nin en iyi teknik direktörü olacakmış gibi TFF’ye yamadı. Bu insanı arkadan hançerlemek değil de nedir? Kuntz değil de millî takımın başında bir Türk teknik adam olsaydı, Hamit Altıntop, A Millî Takım ile birlikte poz verebilir miydi”

EMRE İLE ANLAŞMIŞTIK

“Şenol Hoca çok iyi niyetli, fedakâr biri... Emre Belözoğlu gibi büyük bir değerden futbolumuz A Millî Takım seviyesinde istifade etmesi için Avrupa Şampiyonası öncesi çağırdı, konuştu. Çünkü Fenerbahçe’de Emre Hoca çok yıpranmıştı, ona bir babalık yapmak istedi. ‘Gel birlikte çalışalım, Katar’daki Dünya Kupası’na bu takımı birlikte götürelim. Birinci hoca ol, desem seni yerler’ dedi.

MERCEDES'E HİÇ BİNMEDİ

“Emre Hoca kabul etti, prensipte ‘tamam’ dedi. Ancak Tümer Metin, Tuncay Şanlı, Ersin Düzen devreye girdi. “Bitmiş adamı niye ayağa kaldırıyorsun, zaten sen geleceksin, girme bu işe” diye vazgeçirdiler. Nihat Kahveci de var, bunların arasında. Avrupa Şampiyonası’nda sonuçlar kötü gidince Emre de vazgeçti, Başakşehir’le anlaştı. Şimdi Mercedes’lerle caka satanlar bilsinler ki Şenol Güneş o Mercedes’lere bir gün olsun binmedi.”

BAŞKANLIK İSTİYOR!

“Servet Yardımcı’nın ilk günden beri kafasında Futbol Federasyonu Başkanlığı var. Şenol Hoca ona, o da Hoca’ya hiç ısınamadı. Bir gün olsun millî takımın soyunma odasına almadı, sanırım buradan Şenol Hoca’ya bir hıncı var. Pardon, bir kere bir maç sonrası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin yanında soyunma odamıza geldi ama o gün herkes girdi, sadece soyunma odasına o gün girebildi.”

Evet, adı bizde saklı futbol adamının söyledikleri bunlar...

Şimdi söz savunmanın...

Tüm Türkiye çıldırdı! Kuntz A Milli Takımı varlık içinde yokluk çektirdi Dün akşam A Milli Takım Portekiz’e 3-1 mağlup oldu. Portekiz karşısında aldığı mağlubiyetle elenen milli takımda Stefan Kuntz'un tercihleri herkesi çıldırttı. Sol bekler Umut Bozok ve Rıdvan Yılmaz'ı kadro dışı bırakan Kuntz, elindeki tek sol beki Caner'i de oyuna almadı. Onun yerine Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Berkan'ı daha önce hiç oynamadığı sol bekte görevlendirdi. Alman hocanın bu hamlesine ise tepkiler üst üste geldi.

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