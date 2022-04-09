Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımızdan gurur dolu haberler gelmeye devam ediyor. Dubai’de devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası’nda bugün yıldız kızlar epede mücadele eden Milli Eskrimci Aleyna Ertürk, finalde Ukraynalı Anna Maksymenko’yu 15-11 mağlup ederek dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

"DÜNYANIN EN İYİ DERECESİNE SAHİP TÜRK SPORCU"

Dünya Eskrim Şampiyonası’nda dün genç kadınlar epede kazandığı bronz madalya ile tarihi bir başarı elde eden Aleyna Ertürk, bugün de yıldız kızlar epe kategorisinde bir ilke imza attı. İki günde iki madalya kazanan Ertürk, bu başarılı sonuç ile yine kategorisinde en iyi dünya derecesinin sahibi olarak Türk eskrim tarihine adını altın harflerle yazdı



Ertürk, bugün gerçekleştirdiği başarılı mücadelesinde; pul müsabakalarını birinci sırada tamamlayarak tablo-128’i maç yapmadan geçti. Ertürk t-64’te Büyük Britanyalı Hannah Lebor’u 15-9, t-32’de Fransız Anaelle Doquet’i 15-9, t-16’da Rumen Emma Sont’u 15-12, çeyrek finalde ABD’li Sarah Gu’yu 15-7, yarı finalde ise Hong Konglu Hailin Chen’i 15-14 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde Ukraynalı Anna Maksymenko’yu 15-11 yenen ay-yıldızlı sporcu altın madalyanın sahibi oldu.



Bugün yıldız kızlar ve erkekler epede mücadele eden diğer milli eskrimciler Murat Meriç 16., Kayra Naz Özcan 32., Berra Sonyüksek 41., Halis Efe Elibol 41. ve Yalgın Yeter ise organizasyonu 55. sırada tamamladı.

Şampiyona yarın (10 Nisan Pazar); genç kadınlar ve erkekler epe kategorilerinde yapılacak takım müsabakalarının ardından sona erecek.

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