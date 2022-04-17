Türkiye Gazetesi

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde dün Liverpool, Manchester City'i 3-2 yendi. Böylelikle kupada ilk finalist, Liverpool oldu. Bugün de ikinci finalist belli oldu.

Kupayı 8 defa müzesine götüren Chelsea ile turnuvada finalden ötesini göremeyen Crystal Palace karşı karşıya geldi. Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçı, Loftus-Cheek'in 65 ve Mount'ın 76. dakikadaki golleriyle Chelsea kazandı.

Chelsea, 14 Mayıs'ta yapılacak finalde Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Çağlar Söyüncü adım adım Chelsea'ye İngiliz basını, Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün gelecek sezon Chelsea'ye imza atacağını yazdı.

Chelsea'ye talip olmuştu! Bitlisli aşiret ağısının açıklamaları ortalığı karıştırdı Rus milyarder Roman Abramovich’in yaptırımlardan sonra satılığa çıkardığı Chelsea'ye talip olan Bitlisli Mutki aşiretinin liderlerinden Muhsin Bayrak, yanlış adrese mail attıklarından dolayı fırsatı kaçırdıklarını açıklamıştı. Muhsin Bayrak’ın bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Tepkiler üst üste geldi.