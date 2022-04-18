Türkiye Gazetesi

Galatasaray, teknik direktör değişiminin ardından da umduğunu bulamadı. Öyle ki sezon sonu ayrılması beklenen İspanyol hoca Torrent'in Malatya maçı öncesi tercihleri taraftarları çılgına çevirdi. Torrent sezon başı transfer edilen transferlere şans verilmedi. Cicaldau ve Boey'yi yedek bırakan Torrent, Barış Alper ve Morutan'ı kadroya almadı. 34 yaşındaki Babel ve hiç oynatmadığı Pulgar'ı ilk 11'e alan Torrent'e gösterilen tepki sosyal medyayı salladı.

"KÜME DÜŞMÜŞ RAKİBE KARŞI"

Galatasaray'da geleceği karanlık gözüken isimlerden biri de Domenec Torrent. Başkan Burak Elmas'ın Fatih Terim'in yerine takımı emanet ettiği İspanyol hocanın Malatya maçındaki tercihleri Sarı-Kırmızılı taraftarları çıldırttı.

Galatasaraylı taraftarlar küme düşmeyi garantilemiş Malatya karşısında yeni transferlere şans verilmedi. Cicaldau ve Boey'yi yedek bırakan, Morutan ve Barış Alper'i kadronun dışında bırakan Torrent'e ateş püskürdü. 34 yaşındaki Babel ve formayı unutan kiralık Pulgar'ın ilk 11'de görev alması bardağı taşıran son damla oldu.

'Kurtarıcı' diye getirildi, hayal kırıklığı oldu: Torrent Terim'i aratıyor Sarı kırmızılılar Fatih Hoca döneminde de alt sıralardaydı ama bu kadar da değil. Takım İspanyol hoca yönetiminde pozisyona giremiyor ve çok gol yiyor.

Torrent rahat! Tazminatına güveniyor İspanyol teknik adam “Yeni başkanın gelmesi bir şeyi değiştirmeyecek” sözleriyle sözleşmesini hatırlattı. Çünkü gönderilirse 1,7 milyon avroluk tazminatı var.

Torrent kendinden emin: Fenerbahçe'yi yeneceğiz Galatasaray'ın çalıştırıcısı Domenec Torrent, "Bu maç El Clasico gibi önemli. Sanki sezonu kurtarma maçı. Fakat bir maçla kulübün geleceği değişmez" dedi.