Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) şevklerini açıkladı. Buna göre; Spor Toto Süper Lig'den 6 kulüp ve 2 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

FABRICIO BAIANO VE JIMMY DURMAZ PFDK'YE SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre Çaykur Rizespor, Altay ile Adana Demirspor, saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ile GZT Giresunspor saha olayları nedeniyle disipline gönderildi.

Fenerbahçe müsabakasında kırmızı kart gören Çaykur Rizesporlu futbolcu Fabricio Baiano, kural dışı hareketi, GZT Giresunspor mücadelesinde oyundan atılan VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Jimmy Durmaz da hakareti nedeniyle PFDK'ye verildi.

Ayrıca Spor Toto 1. Lig kulüpleri Bursaspor, Altaş Denizlispor, Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor da farklı gerekçelerle disiplin kuruluna verildi.

PFDK'den Mario Balotelli'ye şok! 2 maç forma giyemeyecek Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, Kasımpaşa maçındaki kural dışı harekette bulunduğu gerekçesiyle PFDK'den 2 maç men cezası aldı.

PFDK'den Rahmanovic'e 4 maç men cezası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İttifak Holding Konyaspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Amar Rahmanovic'e 4 maç men cezası verdiğini açıkladı.

5 kulüp PFDK'ye sevk edildi Spor Toto Süper Lig'den 5 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.