Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Başkan Ali Koç, “Tartışılmayacak hoca” sözünü tutmaya artık çok yakın. Vitor Pereira’yı gönderdikten sonra takımı sezon sonuna kadar İsmail Kartal’a emanet eden Koç, Joachim Löw ve Jorge Jesus arasında mekik dokumuştu. Kulüp takımlarındaki tecrübesi sebebiyle önceliği Jesus’a veren Koç, 67 yaşındaki Portekizliyi ikna etti. Lizbon’da yapılan son görüşmenin ardından düşünmek için süre isteyen Jesus’un, sarı lacivertlilere olumlu cevap verdiği öğrenildi. Brezilya tatilini noktalayıp, pazar günü ülkesinde olacak Jesus, Koç ile son bir toplantı yapacak.

SON İDMAN TARAFTARLARLA

En iyi teklifi Fenerbahçe’den aldığını gizlemeyen Jesus’un mali konularda ikna olduğu, başkan Ali Koç ile ödeme şartları ve takım planlamasına yönelik detayları konuştuktan sonra imza atacağı belirtildi. UOL Esporte’ye konuşan Jesus, Fenerbahçe dışında iki teklifi basit gerekçelerle geri çevirdiğini söylerken “Brezilya’da çalışan en iyi teknik direktör kim?” sorusuna “Kesinlikle Vitor Pereira. Portekiz’deki sonuçlarına bir bakın” cevabını verdi. Bu arada F.Bahçe'nin, Beşiktaş derbisi öncesi cumartesi günü yapacağı son idmanını taraftara açık gerçekleştireceği açıklandı.

ZAJC'A DEV TALİP

İngiliz kaynaklı haberlere göre Borussia Dortmund, Miha Zajc’la ilgileniyor. Geçen sezon Genoa’daki performansıyla radara giren Sloven orta sahanın bu yıl yükselen formuyla Alman devinin iştahını kabarttığı iddia edildi. Zajc sezon başında da Bologna’dan teklif almış ancak Pereira’dan onay çıkmamıştı.

Fenerbahçe'de herkesi ikilemde bırakan isim: İsmail Kartal Hayaller Joachim Löw ve Jorge Jesus’tu ama tuzlu geldi. “Emanetçi” olarak göreve getirilen İsmail Kartal ise 7 maçlık müthiş bir seri gerçekleştirdi. Camia ise hoca konusunda ikiye bölündü.