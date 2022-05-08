Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin müthiş serisi Beşiktaş deplasmanında da bozulmadı... Dolmabahçe'ye 7 maçlık galibiyet, 11 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal 3 puana uzanıp kendi rekorunu egale etmeyi başaramadı ama önümüzdeki sezon da takımın başında olma ihtimalini daha da artırdı.

Tecrübeli çalıştırıcı maçın ardından beIN Sports'a şunları söyledi:

"55'E KADAR BİZE TOP OYNATMADILAR"

"Bugün kendi taraftarı önünde ilk yarı itibariyle rakip çok sert oynadı. Bu kadar sertliğe hakem de biraz müsaade etti. 55. dakikaya kendi istediğimiz oyunu bir türlü oynayamadık. Çok oyun durdu. Çok faul oldu. Sert bir maç geçti. Beşiktaş kendi taraftarının coşkusuyla çok sert ve baskılı oynadı. 55. dakikaya kadar bize oyun oynamamıza ve pas yapmamıza izin vermediler. İlk yarı bu baskıyı kıramadık. Daha sonra baskıyı kırıp, sakin kaldık. Bu sefer ise pozisyon üretemedik. Kazanmak için geldik, olmadı"

"EN KİLİT OYUNCULARIMIZ YOKTU"

Beşiktaş, kendi taraftarının da baskısıyla çok sert oynadı, biz daha fazla futbol oynamak istedik. Bu kadar baskı ve sertliğe rağmen buradan bir puan aldık. Beşiktaş'a da bundan sonra başarılar diliyorum. Bizim en önemli kilit oyuncularımız yoktu, buna rağmen sahada olan futbolcularımız elinden gelen her şeyi yaparak diğer arkadaşlarını aratmadı. 12 maçtır kendi evinde derbileri kaybetmeyen bir Beşiktaş var, buradan da bir puan aldık, puan puandır."

"Ligi ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz""Ben de futboldan gelen bir insanım ve futbolcunun ne istediğini çok iyi bilen insanlardan biriyim. Ben neysem oyum, hayatım boyunca rol yapmadım."

Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen Kartal'ın "puan puandır" sözleri sosyal medyada bazı Fenerbahçe taraftarlarınca tepkiyle karşılandı. Kartal'a "Kafasında 1 puana razı gitmiş" şeklinde eleştiriler yapıldı.

SERDAR DURSUN'U NEDEN GEÇ ALDI?

Kartal, maç sonu basın toplantısında ise Novak'ı mecburiyetten oynattıklarını, Luiz Gustavo'nun ise çok iyi bir maç çıkardığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Tisserand da iyi oynadı. Bu sertlikte, baskı altında daha iyisini yapabilirdik. Serdar Dursun'u daha önce oyundan alacaktım. İstediğim bağlantıları yapamadı. Geçiş oyunumuzda ve sette Serdar çok önemli olduğu için yapacak diye bekledim. Devre arasında kendisini uyardım. Buraya futbol oynamaya geldik. Futbolumuzu oynayalım kazanırız, kaybederiz dedim. Serdar biraz daha üçüncü bölgeden ikinci bölgeye gelip bağlantı kurabilseydi daha etkili olabilirdik. Maç maç değişiyor, oyuncu performansları elinizde değil. Bazı şeyleri yapamıyorsunuz yapamayınca da bunlar oluyor maalesef. Bugüne kadar yaptığı için kredisi vardı onun için bekledim." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-1 (ÖZET) Kartal'lar yenilemedi, derbide beraberlik Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Ezeli rakibinin sahasına 7 maçlık galibiyet, 11 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si, erken öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu ama müthiş serisini sürdürdü. Valerien Ismael ilk derbisinde eksiklere rağmen sınıfı geçti. Batshuayi'nin penaltı kaçırdığı maçta goller Novak ve Ghezzal'den geldi.

Valerien Ismael: 29 yıldır futbolun içindeyim, bugün benim için özel bir gün olarak kalacak Valerien Ismael: "Beşiktaş'a gelmeden önce özellikle iç sahadaki derbi maçlarda yaşanan tutkudan bahsetmişlerdi bana. 29 yıldır futbolun içindeyim. Bugün benim için özel bir gün olarak kalacak hep. Beşiktaş taraftarı, çok teşekkür ediyorum size."