Türkiye Gazetesi

İstanbul Tozkoparan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan ve seride durumu 3-2'ye getiren Galatasaray 28. şampiyonluğunu yaşadı.

NORMAL SEZONU DA LİDER BİTİRDİ

Normal sezonu 45 puanla lider tamamlayan Galatasaray, play-off 1. devre maçlarını 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle bitirdi. Play-off 2. devre maçlarını da 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamlayan Galatasaray, yarı final serisine Adalar Su Sporları Kulübü karşısında 1-0 önde başladı. Yarı final ilk maçını 18-8, ikinci maçını da 11-4 kazanan sarı-kırmızılı takım, adını finale yazdırdı.

Final serisinde ENKA ile eşleyen Galatasaray, serinin ilk maçını 9-5, ikinci maçını ise 7-6 kazanarak 2-0 öne geçti. Final serisinin üçüncü maçını 7-6, dördüncü maçını da 11-10 kazanan ENKA, seride durumu 2-2’ye getirdi. Sarı-kırmızılı ekip beşinci maçı 13-7 kazanarak şampiyonluğa uzandı.

KUPAYLA HAVUZA ATLADILAR

Sarı-kırmızılı oyuncular, karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupasıyla havuza atladılar.

Galatasaray Başantrenörü Mijat Mijatovic, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Bu sene çok mücadele ettik, birçok zorluğun üstesinden geldik. Zorlu bir seriyi kazandık. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.