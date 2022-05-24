Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Kâbus gibi geçen sezon sonrasında Galatasaray’da artık bütün gözler 11 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Adaylar Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu zaman kaybetmemek için şimdiden hoca arayışlarına başladı. Her ne kadar Domenec Torrent’in bir yıl daha sözleşmesi olsa da başkanlığa talip iki isim de 65 yaşındaki çalıştırıcının bu sene gösterdiği performans sonrası teknik direktör değişikliğine gitmekte kararlı.

KOLLARI SIVADILAR

Galatasaray’da ilk seçildiği dönemde takımı Terim’e emanet eden Dursun Özbek’in, tecrübeli teknik adamla görüşeceği öğrenildi. Özbek ve Terim “Nerede kalmıştık” atkısıyla poz vermişti. Özbek ile birleşen Metin Öztürk ise daha önce Okan Buruk ile görüşüp el sıkışmıştı. Şimdi yeniden bir beraberliğin yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu… Eşref Hamamcıoğlu’nun hoca adayının ise Dordmund’dan ayrılan Marco Rose olduğu öğrenildi. >Yalımcan Sarpyel

INAKI PENA'DAN ASLAN'A VEDA

Sezon başında Barcelona’dan kiralanan ve bir sene daha kadroda tutulması gündemde olan İnaki Pena, G.Saray’a veda etti. Sarı kırmızılı takımda 6 lig, 2 Avrupa Ligi maçında kaleyi koruyan Pena, toplam 11 gol yedi. Pena veda mesajında “Teşekkürler Galatasaray. Ali Sami Yen’deki desteği hishissetmek bir zevkti” ifadelerini kullandı.

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi finalinde yorumcu olacak Acun'dan Fatih Terim hamlesi... Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yorumcu Fatih Terim olacak.

Sabri Sarıoğlu, 'Yeni Fatih Terim olur' diyerek Galatasaray'da takımın başına geçecek ismi işaret etti Eski Galatasaray'lı futbolcu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçmesi muhtemelen ismi işaret edip, "Yeni Fatih Terim" olur sözleriyle dikkat çekti.