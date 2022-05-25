Türkiye Gazetesi

Yunan basını Fenerbahçe'ye Georgios Masouras'ı yazdı... Olympiacos'un milli yıldızının Sarı-Lacivertliler'in transfer listesinde olduğu iddia edildi. Haberde, 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna şampiyon Trabzonspor'un da talip olduğu belirtildi. Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kasımpaşa'nın sol beki Eren Elmalı için de yarışıyor.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Eren Elmalı çalımı Fenerbahçe yakından ilgilendiği milli sol bek Eren Elmalı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşanıyor... Trabzonsporlu yöneticiler, şampiyonluk kutlamalarının ardından Kasımpaşa'yı ziyaret etti ve Eren Elmalı için transfer görüşmesi gerçekleştirdi. 21 yaşındaki futbolcu Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım'a da çağrıldı.

KADIKÖY'Ü İYİ BİLİYOR

Son yıllarda Süper Lig'de isminden söz ettiren Yunan yıldızlara bir yenisi daha eklenebilir... Fenerbahçe Dimitris Pelkas'tan sonra Masouras'a da talip. Orta sahada Jose, Gustavo ve Ozan Tufan'la kesin olarak yolları ayıracak olan Sarı-Lacivertliler, Pelkas ve Mert Hakan Yandaş'ın satılması ihtimaline karşın erken takviye yapmak amacında. Sol açıkta da görev yapan yıldız isim, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3 golle devirdikleri maçta müthiş bir performans sergilemişti.

Teknik direktör Jorge Jesus'u açıklaması beklenen Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının onayı dahilinde Masouras transferini bitirmek istiyor. Bakasetas'ı Sporting'e satması beklenen Trabzonspor da bu ismin yerini Masouras'la doldurma planları yapıyor.

ZİRVE SEZONUNU GEÇİRDİ

Olympiacos formasını 46 resmi maçta giyen milli futbolcu 12 gol atarken 8 de asist yaptı ve 20 gole direkt katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarındaki futbolcunun takımıyla 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe bu transferi futbolcu satışlarından elde edeceği gelirle tamamlamayı hedefliyor.

Emre Belözoğlu: Arda Güler’deki yetenek 16 yaşında hiçbirimizde yoktu Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe'nin 17'lik yıldızı Arda Güler'i sordular... Belözoğlu, "Ne Tugay ne ben ne Arda Turan... O hepimizden daha yetenekli" dedi.

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Trabzonspor Michy Batshuayi'nin peşinde Spor Toto Süper Lig'de sezonu, bugün oynayacağı Medipol Başakşehir maçıyla tamamlayacak Trabzonspor'da yeni sezonun hazırlıkları ve transfer çalışmaları başladı. Sabah'ın haberine göre bordo-mavili takım, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi ve Can Bozdoğan'ın yanı sıra sözleşmesi sezon sonunda bitecek Güven Yalçın'ı da gündemine aldı. Trabzonspor'un yeni sezonda, en az 7 transfer yapmak istediği belirtildi.