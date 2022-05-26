AYRINTILAR GELİYOR...
Ziraat Türkiye Kupası Finali uzatmalara gitti
26.05.2022 - 22:42 | Son Güncelleme: 26.05.2022 - 23:19
Türkiye Gazetesi
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Kayserispor ile Sivasspor mücadelesinin 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Etiketler : Ziraat Türkiye Kupası,sivasspor,kayserispor,
865404 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/865404.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
Süper Lig Fikstür
Maçları
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1. Lig Fikstür
Maçları