Türkiye Gazetesi

Bayern Münih'le kavgalı ayrılan Robert Lewandowski'nin Barcelona hayalleri de suya düşebilir. Zira, Katalan devinin Lewa'yı kadrosuna katabilmek için satış yapması gerekecek. La Liga Başkanı Javier Tebas, 33 yaşındaki Polonyalı santrforun transferinin bazı yükümlülükleri beraberinde getirdiğini açıkladı.

BARCELONA'NIN DOSYASI KABARIK

NTV Spor'da yer alan habere göre; Marca'ya konuşan Tebas, "Barça ne yapması gerektiğini biliyor" dedi ve şöyle devam etti: "Bizim ekonomik koşullarımızı ve kurallarımızı gayet iyi biliyorlar. Pedri'yi mi de Jong'u mu satarlar bilemem. Oyuncu satmadan oyuncu kadrolarına ekleyemezler. Barcelona'nın geçmiş yıllardan çok kaybı var. Barcelona Lewandowski ile imzalayamaz."

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LEWANDOWSKİ HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Dün çarpıcı bir açıklama yapan Lewa, "Bayern Münih kariyerim sona erdi. Bundan sonra Bayern'de devam edebilmek için herhangi bir ihtimal göremiyorum" demişti. Bunun üzerine Bayern CEO'su Oliver Kahn da şu cevabı vermişti.

"Robert'in geleceğini konuşmak hakkında neden bu yolu seçtiğini size söyleyemem. Bunun gibi basın açıklamaları size bir şey kazandırmaz. Robert şu anda olduğu yere buradayken geldi. Bence Bayern'de neye sahip olduğunun farkına varması lazım. Anlayış tek taraflı bir şey değil."

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