Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Jorge Jesus’a fiyakalı bir karşılama yapan ve imza töreni düzenleyen Fenerbahçe’de artık gözler yapılacak transferlere çevrildi. Sarı lacivertlilerin, savunmaya, orta sahaya ve en çok da forvete takviye yapacağı biliniyor. Forvet transferi için liste kabarık. Bunların içinde Zenit’le sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Rus golcü Artem Dzyuba da var. Ancak Rus basınından Metaratings'in haberine göre, Fenerbahçe'nin asıl hedefi Dzyuba değil, iki defa Beşiktaş’a gelen ve Süper Lig’de iz bırakan Vincent Aboubakar…

SAKATLIK BAHANESİ

Son olarak An-Nassr'ın El Ehli ile oynadığı maçta forma giymeyen Kamerunlu golcü için Suudi Arabistan basınında da birçok iddia gündeme geldi. Kritik karşılaşma öncesinde kulübe yakın kaynaklar Aboubakar'ın sakatlığının geçtiğini ve oynamaya hazır olduğunu yazmıştı. Ancak Aboubakar'ın maç kadrosunda olmaması ve ardından da Kamerun Millî Takımı’na çağrılması birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Aboubakar’ın başka bir takımla anlaştığı ve bu yüzden kadroya alınmadığı iddia edildi.

İsmail Kartal'a veda... Fenerbahçe mali kongresinde duygusal anlar Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’a 2021 yılı Mali Olağan Genel Kurulu’nda veda edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un konuşması sonrası göz yaşlarını tutamayan Kartal'ın ailesi de yanındaydı. Sarı-Lacivertli kulüp Kartal için bir de video hazırladı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan İsmail Kartal veda videosu binlerce etkileşim aldı.Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’a 2021 yılı Mali Olağan Genel Kurulu’nda veda edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un konuşması sonrası göz yaşlarını tutamayan Kartal'ın ailesi de yanındaydı. Sarı-Lacivertli kulüp Kartal için bir de video hazırladı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan İsmail Kartal veda videosu binlerce etkileşim aldı.

Alex de Souza'dan Jorge Jesus yorumu... Fenerbahçe efsanesinda tam destek geldi Alex de Souza, Jorge Jesus'un yardımcısı olmayı kabul etmediği iddia edilmişti. İsmi kısa süre önce Hatayspor teknik direktörlüğü için de geçen Fenerbahçe efsanesi, Portekiz'in Record gazetesine verdiği röportajda Jorge Jesus'tan övgüyle söz etti. Sau Paulo'nun altyapı takımını çalıştıran ve takımdan ayrılamayacağını söyleyen Alex, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesine sevindiğini söyledi.