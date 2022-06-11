Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya ile İzmir'de oynayacağı karşılaşmayı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI HANGİ GÜN?

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran Salı günü saat 21.45'te başlayacak mücadelede İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Litvanya ile karşılaşacak.

Bu zorlu maçta Fransız kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak. Frappart'ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mikael Lesage olacak.

2022 Dünya Kupası'nda da görev yapacak olan Frapport böylece A Milli Takım'ın tarihindeki ilk kadın hakem olacak.

Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası hakem listesine alınmadı FIFA, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı. Cüneyt Çakır listede yer almadı.

Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Dinamo Kiev arasındaki maçı kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart böylece erkekler Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk kadın hakem oldu.

Merih Demiral: Gol yemeyeceğimizi düşünüyoruz. Lüksemburg'u yenip 3'te 3 yapacağız UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçünü maçında bu akşam Lüksemburg'a konuk olacak A Milli Takım'da yıldız stoper Merih Demiral, gol yemeden galip gelme serisini sürdürmek istediklerini söyledi. Maçın basın toplantısında konuşan Merih, "Milli formayla oynamak çok ayrıcalık hepimiz için ve bunun farkındayız. Önümüzdeki iki maçta da en iyi sonuçları alacağımızı ve gol yemeyeceğimizi düşünüyoruz. İnşallah böyle geçer.” ifadelerini kullandı.

Ümit Milli Takım gruptan çıkamadı! Tolunay Kafkas'a sosyal medyada büyük tepki var... U21 Milli Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edemedi. Ay-Yıldızlılar'ın tartışılan teknik direktörü Tolunay Kafkas istifa etmeyi aklından bile geçirmiyor. Ortadaki net başarısızlığa rağmen maç sonu açıklamalarıyla tepki çeken Kafkas, "Bizim Belçika ve Danimarka ile yarışacak gücümüz yok. Bu bir realite. Grubu 3. sırada bitirdik. Kabul edilebilir ve olması gereken bir sonu" sözleriyle sosyal medyada gündem oldu. U21 Milli Takımı daha önce de Andorra gibi bir takıma yenilmişti...