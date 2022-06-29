Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Uzun süredir golcü transferi konusunda çalışmalarını sürdüren Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, siyah beyazlı taraftarları oldukça mutlu edecek anlaşmaları sağladı. Bonservisi Burnley'de bulunan Wout Weghorst her konuda ikna edildi. Hollandalı golcü bu akşam İstanbul'da olacak. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından yıldız oyuncuyla bir yıllık kiralık sözleşmesi imzalanacak. Cenk Tosun transferinden de müjdeli haber geldi.

MULEKA'DA SONA DOĞRU

Siyah beyazlılar eski golcüsüne yeniden kavuşuyor. Tecrübeli futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme yapılması için anlaşma sağlandı. Üçüncü defa Beşiktaş'a imza atacak olan Cenk Tosun, Avusturya kampında takıma katılacak. Beşiktaş'ın bombaları iki yıldız isimle sınırlı kalmayacak. Sol kanatta ve santrforda görev yapabilen Jackson Muleka transferinde de büyük aşama kaydedildi. Standard Liege'le bonservis bedeli konusunda pazarlıklarda sona gelindiği ve transferin birkaç gün içinde gerçekleşebileceği öğrenildi.

GEDSON TEKNİK HEYETİ ŞAŞIRTTI

Sezon açılışını yapan Beşiktaş’ta yeni transferlerden Gedson Fernandes’in hazır görüntüsü dikkat çekti. Dün yapılan dayanıklılık testinde en güçlü isim olarak dikkat çeken Portekizli yıldızın bu performansı teknik heyetten de alkış topladı.

SOL İÇİN ALTERNATİF: VARGAS BEKLEMEDE

Sol kanat transferinde Muleka'yı kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlı yönetim son anda bir aksilik yaşanması ihtimaline karşı B planını hazırda tutuyor. Geçen sezon A. Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Matias Vargas için Espanyol'la yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.

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