Türkiye Gazetesi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş bir süredir görüştüğü eski golcüsü Cenk Tosun'la anlaşmaya vardı. Siyah-Beyazlılar yaz transfer döneminin 2. imzasını Tosun Paşa'ya attırdı. Faslı stoper Romain Saiss gibi Cenk de bedavaya geldi.

22.5 MİLYON EUROYA SATILMIŞTI

Beşiktaş, serbest durumda olan 31 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22.5 milyon euro bonservisle Everton'a satışmıştı.

Beşiktaş forması sponsoru Rain, "Türk futbol tarihinin en büyük meblağı"nı ödedi Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı... Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, "Türk futbol tarihinin en büyük meblağı, göğüs reklamı nedeniyle sponsorumuz Rain tarafından Beşiktaş’a katkı olarak sunuldu. Onlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer sürecinde "Asbaşkan" olarak önemli rol oynamıştı.

2020-21 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun, Erzurum deplasmanında buzlu zeminde ağır bir sakatlık yaşamıştı. Tamamen iyileşen milli golcü yuvaya geri döndü.

Cenk Tosun 55 maçlık Premier League kariyerinde 10 gol attı, 3 de asist yaptı.

Hull City Ozan Tufan transferini resmen açıkladı... Videoda Beşiktaş'a attığı füze de var! Hull City ve Fenerbahçe, Ozan Tufan transferini aynı anda açıkladı... Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere’nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" dendi. Acun Ilıcalı'nın takımı ise hazırladığı tanıtım videosunda Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a attığı füzeye de yer verdi.

Rıdvan Yılmaz transferinde Eintracht Frankfurt ile Beşiktaş arasında yeni pürüz! Beşiktaş'ın milli yıldızlarından Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a neden bir türlü imza atamadığı ortaya çıktı... 21 yaşındaki sol bek için Bundesliga ekibiyle büyük ölçüde anlaşan Siyah-Beyazlılar'ın Almanlar'dan istediği peşinatı bir türlü alamaması nedeniyle transfer yeniden krize girdi. Frankfurt yöneticileri daha önce de son anda fiyat kırarak transferin geleceğinin tehlikeye atmıştı.