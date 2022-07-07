Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın büyük beklentilerle transfer ettiği Gedson Fernandes, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların, Galatasaray’a tarihî bir transfer çalımı atarak kadrosuna kattığı Portekizli yıldız, geçmişiyle ilgili konuşmaya gerek duymadığını söyledi. Başarılı oyuncu “Ben artık Beşiktaş’ın oyuncusuyum. Kariyerini düşünen her futbolcu Beşiktaş’ın projesini görünce heyecanlanır. Bana da öyle oldu. Güçlü bir yönetim, harika bir teknik direktör ve coşkulu taraftarı düşününce karar vermek kolay oldu” dedi.

BİZİ GÖRECEKLER

Takımın durumu hakkında bilgiler veren Gedson “İdman tempomuz çok iyi. Takım olarak birbirimizi tanıyoruz. Beraber nasıl oynayabileceğimizi öğreniyoruz. Hocamızın bizden neler isteyeceğini öğreniyoruz. Şimdiye kadar çok iyi, pozitif bir ortam var. Hocamız ne isterse, nasıl bir tempo isterse onu yakalamak zorundayız. Sezon başladığı zaman ne kadar iyi çalıştığımızı herkes görecek. Hocamız ne istiyorsa en iyisini vereceğiz. Hangi sistem olursa olsun en iyisini vermek zorundayız." diye konuştu.

GHEZZAL VE SAISS GELDİ

Beşiktaş’ın Avusturya kampında ikinci gün geride kaldı. Siyah beyazlılar kondisyon ve taktik çalışmalara devam ederken, Ghezzal ve vatandaşı olan yeni transfer Saiss de kampa katıldı. Transfer görüşmeleri devam eden Rıdvan Yılmaz ise ikinci günde de çalışmaya katılmadı.

HOŞ GELDİN MULEKA

Beşiktaş'taki transfer fırtınası dün de devam etti. Önceki gün Hollandalı ünlü golcü Wout Weghorst'u renklerine bağlayan siyah beyazlıların son bombası Jackson Muleka oldu. Demokratik Kongolu forvet akşam saatlerinde Brüksel'den İstanbul Havalimanı'na geldi. Beşiktaşlı yetkililerin karşıladığı Muleka, daha sonra dinlenmek üzere oteline doğru yola çıktı. Yıldız oyuncu bugün, sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah beyazlı ekiple sözleşme 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray Gedson'un rövanşını Talisca ile alacak Geçen sezon Gedson’da hayal kırıklığı yaşayan G.Saray, hem orta sahaya önemli bir yıldız transfer etmek hem de rakibinden rövanşı almak hedefinde. En-Nasr’a kiralama teklifi sunulacak.

Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta Beşiktaş, Portekizli oyuncu Gedson Fernandes ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan siyah beyazlı kulüp hesabından bir de video yayınladı...