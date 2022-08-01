Türkiye Gazetesi

Trabzonspor transfer haberleri.... 9 yıllık Napoli macerası sona eren Mertens'in ismi bir ara ciddi şekilde Beşiktaş'la da anılmış ancak futbolcu Napoli'de kalmayı tercih etmişti.

ABDULLAH AVCI'DAN MERTENS AÇIKLAMASI

Trabzonspor geçen yaz Napoli'nin unutulmaz orta saha oyuncusu Marek Hamsik'i transfer etmiş, "bitik" denilen Slovak yıldız şampiyonlukta büyük rol oynamıştı. Hamsik'in Mertens'le Trabzonspor konusunu telefonda görüştüğü iddia ediliyor.

Trabzonspor'un Sivasspor'la oynadığı Süper Kupa maçı sonrası Mertens iddiaları Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya sorulmuştu. Avcı ise şunları söylemişti:

"Mertens kariyeri ve oyunculuğuyla çok büyük bir oyuncu. Bizim için ekonomik anlamda ulaşılabilir bir oyuncu gibi gözükmüyor."

Geçen sezon Napoli ile 37 maça çıkan Mertens, 13 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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Umut Bozok Trabzonspor'a yakın! Süper Lig'in gol kralı kendisini Şampiyonlar Ligi'nde test etmek istiyor Şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok için kulübü Lorient'e resmi teklifini sundu. Fransız ekibinin Galatasaray'dan istediği 2 milyon euroyu peşin vermeye hazır olan Bordo-Mavililer'in bu transferi bitirmesi bekleniyor.